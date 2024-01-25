鉅亨網編譯段智恆 2024-01-25 21:30

英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye Global 周四 (25 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報財報，儘管在宏觀經濟環境不確定情況下，其自駕技術需求仍保持彈性，該季獲利超過華爾街分析師預期，不過營收卻低於預期。

根據財報，Mobileye 去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 13% 至 6.37 億美元，略低於華爾街分析師預期的 6.398 億美元、每股獲利報 0.28 美元，略高於分析師預期的 0.27 美元。按全年來看，Mobileye 營收達到 20.79 億美元。

另外，該季營益激增 204% 至 7,300 萬美元，大幅成長 721 個基點、毛利升至 3.44 億元，毛利率成長 91 個基點至 54%、淨利報 6,300 萬美元，稀釋後後每股獲利年增 105%% 至 0.08 美元。

展望未來，Mobileye 預估 2024 會計年度全年營收介在 18.3 億至 19.6 億美元之間。