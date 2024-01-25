息收族筆記起來！債券ETF這樣搭 每月都有被動收入

國內 ETF 市場買氣暢旺，其中以債券型 ETF 最火熱，受益人數已突破百萬人，現在還適合進場嗎？又該如何布局？由於現階段債市仍是息高價廉，買債 CP 值高，依然是前進債市的好時機，建議可以投資等級債及美國公債 ETF，打造月月領息的投資組合。

截至 1 月 10 日，台灣 ETF 共 241 檔，規模已逾 3.8 兆元，受益人數超過 850 萬人，其中債券型 ETF 為國人最愛，規模高達 2 兆元，占比超過全 ETF 市場的 5 成，受益人數近 120 萬人，等於每 10 人就有 1 人買債券型 ETF，顯見市場青睞程度。

債券 ETF 上櫃發行及交易統計表

資料來源：櫃買中心

主要是美國聯準會自 2022 年 3 月展開升息循環以來，債券殖利率一路攀升，價格則是直直落，在高殖利率、價格又便宜的吸引力之下，投資人大舉買入債券型 ETF。如今升息循環雖然將邁入尾聲，不過，目前利率依然處於高原期，美國 10 年期公債殖利率約 4%，投資等級債殖利率更高達 5% 以上，對於領息族而言，極具吸引力；再者，未來轉為降息之後，還有機會獲取資本利得，因此，現階段仍是入手債市的不錯時機。

由於今年投資環境變數仍不少，債市佈局上，不妨優先考慮高評級的公債及投資等級債，違約風險較低，又能享有高殖利率及賺取價差的機會。目前國內有近 90 檔債券型 ETF，該如何搭配呢？元大證券建議，可以元大美債 20 年元大美債 20 年 (00679B-TW) 搭配元大投資級公司債 (00720B-TW) 及元大 AAA 至 A 公司債 (00751B) 等高信評公司債，打造月月領息的投資組合。

這三檔均是目前國內高人氣的債券型 ETF，規模都是千億級以上，配息頻率均屬於季配型。其中，00679B 規模近 1,500 億元，受益人數超過 24 萬人，均為債券型 ETF 之冠，除息月份為 2 月、5 月、8 月、11 月；00751B 為規模第二大債券型 ETF，除息月份為 3 月、6 月、9 月、12 月；00720B 則為規模第四大債券型 ETF，除息月份為 1 月、4 月、7 月、10 月。三檔組合起來，可以月月創造被動收入，支應生活費、教育費、貸款等等必要支出。

債券 ETF 三大天王除息月份

資料來源：元大證券

為了讓國人輕鬆投資 ETF，元大證券推出『定期定額 ETF 投資組合』，共有高股息 ETF、債券型 ETF，以及未來趨勢型 ETF(如 AI、5G 等) 等三種定期定額投資組合可供選擇，每一投組均有三檔 ETF，只要一鍵下單即可，而且入手門檻很低，每月 5,000 元起，就能以小錢月月投資三檔優質 ETF，比起單買一張 ETF，親民許多，很適合小資族存股。

除了便利的 ETF 定期定額投資組合，元大證券更祭出優惠活動，即日起至今年 12 月 31 日止，只要新申購 ETF 投資組合定期定額並成功扣款，新、舊戶可分別獲得 700 元及 200 元的手續費抵用金。此外，即日起至 6 月 30 日止，定期定額買台股 ETF 扣款每達 3,000 元，可享有日月潭涵碧樓住宿券抽獎機會；累計扣款每達 5 萬元者，再抽星宇商務艙雙人來回機票。