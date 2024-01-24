〈鉅亨買基金展望〉AUM年增4成再創新高 搶攻中高資產客群

國內第一大民營基金交易平台「鉅亨買基金」今 (24) 日公布 2023 年營運成果，總資產規模 (AUM) 年增 40%，再創新高，近一年用戶成長 12.6%，值得注意的是，投入本金達 300 萬以上的客戶較上年大增 23%，其中千萬規模的客戶亦成長 19.2%，總經理張榮仁強調，未來除了持續優化使用者體驗外，並將精進研發投資方案，擴大搶攻中高資產客群。

2023 年台灣境內外基金 (不含 ETF) 總資產規模成長 11%，張榮仁坦言，去年中旬確實面臨很大的贖回壓力，主要受到台股上漲獲利了結賣壓影響，然而，鉅亨買基金 AUM 大幅成長 40%，近三年資產管理規模成長率達 155%，且深獲中高資產客戶青睞。

張榮仁分析，主要在於鉅亨買基金使用介面簡潔易操作，加上擁有專屬顧問服務，以及多種投資方案可供選擇。尤其去年才推出的母子基金「鉅寶盆」機制，可跨品牌選購基金，也供台幣、美元雙幣別選擇，以及低檔加碼功能，推出後反應熱烈，迅速成為開台以來最受歡迎的投資方案。

張榮仁說明，隨著投資人自主理財意識抬頭，加上疫情對金融數位化的推波助瀾，基金交易加速由實體轉為線上，也帶動基金交易平台業務近年大幅成長。由於 0 手續費已是各家平台的基本配備，因此，鉅亨買基金更注重投資人「使用者體驗」，單是去年就陸續推出十幾項優化項目，其中，基金動態搜尋及 Fund 口袋兩功能，更是業界首創。

張榮仁表示，台灣共同基金超過 4000 檔，基金分類多達數百項，要從茫茫大海裡挑出符合自己需要的基金，一直困擾基金族群。鉅亨買基金官網的「基金動態搜尋」主要是以漏斗式的搜尋邏輯，結合一層層的動態篩選，可大幅收斂選項，幫助投資人更快、更精準搜尋基金。

Fund 口袋機制是基金業界首創的虛擬帳戶管理服務，類似抽屜收納的概念，依照投資目標、需求或習慣，進行資產分組，例如「我的旅遊金」、「大寶的教育基金」，還能設定目標金額並追蹤達成率，更容易掌握每個口袋的投資狀況。

循著電商產業持續擴大版圖的發展軌跡，張榮仁認為，線上基金平台因便捷好用、成本低廉，以及專業客觀等優勢，將帶動基金版圖從銀行通路持續往基金平台移動。鉅亨買基金將持續優化使用者體驗，追求「更好下單」、「更好管理」、「更好獲利」三大目標，輔以有溫度的真人顧問服務，並搭配專業的投研觀點；此外，預計年後將發表基金平台唯一的「低檔投資方案」，從原本的基金超市，持續蛻變進化為基金投資的領航者。