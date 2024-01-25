〈紐約匯市〉美GDP、通膨數據出爐前夕 投資人獲利了結 美元指數回落

過去 10 個交易日漲了 8 天的美元指數，周三 (24 日) 出現回落，投資人趁著美元近期反彈進行獲利了結。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.34%，至 103.27。

美元指數盤中一度貶約 0.8%，但在數據顯示美國商業活動在 1 月回升且通膨指標降溫後，跌勢收斂。接下來，投資人關注周四 (25 日) 出爐的美國第四季國內生產毛額 (GDP) 成長率初值以及周五 (26 日) 的個人消費支出物價指數(PCE)。

因優於預期的數據和聯準會 (Fed) 官員發言，導致市場對 Fed 在今年快速降息的預期收斂，美元今年迄今已漲約 1.7%，擺脫去年 11 月和 12 月的頹勢。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，美元的修正可能尚未結束。他認為，整體而言穩定的經濟狀況，應該足以降低 Fed 在 3 月降息的可能性。

然而，根據 LSEG 數據，美國利率期貨周三定價指出 3 月降息的機率超過 50%，高於周二稍晚的 47%，但遠低於約兩周前的 80%。期貨交易員押注 2024 年有五次降息，每次 1 碼，兩周前則是六次。

Fed 定於下周召開政策會議，市場普遍預期將維持利率不變。

美元兌日元貶 0.5% 至 147.57 日元。隨著日本公債殖利率躍升至六周高點，日元一併走強。

日本銀行 (央行) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周二表示，實現通膨目標的前景已漸漸增強，這強化了 人們對日本可能很快就會取消超寬鬆貨幣政策的預期。周三公布的強勁出口數據，也帶來樂觀情緒。

歐洲央行 (ECB) 公布利率決議前，歐元自六周低點回升，上漲逾 0.2% 至 1.0878 美元。最新 PMI 調查顯示，歐元區經濟疲軟景況在 1 月有所緩解，但依舊低迷。

ING 外匯策略師 Francesco Pesole 表示，中國宣布在 2 月下調存款準備金率的消息，也是提振歐元的原因之一。「歐元區高度仰賴中國，因此通常中國發生的任何事情，都和歐元區有相關性。」

人行即將降準的消息公布後，在岸人民幣走強，兌美元匯價觸及三周高點的 7.142 人民幣。

另一方面，因強勁的 PMI 數據令交易員削減對英國央行的降息押注，英鎊升近 0.3% 至 1.2718 美元。

同樣在周三，加拿大央行將關鍵隔夜利率維持在 5%，並稱雖然潛在通膨令人擔憂，但央行重點已轉向何時削減借貸成本，而非是否再次升息。截稿前，美元兌加幣升 0.5% 至 1.3525 加元。

截至台灣時間周四 (25 日) 約 6:00 價格: