加拿大央行 (BOC) 周三 (24 日) 公布最新利率決策，連續第四次利率按兵不動維持在 5%，同時還首次表明，如果經濟發展符合其預測，就不需要再次升息，暗示升息周期已結束。央行官員表示，經濟數據顯示經濟成長停滯，並將在短期內保持緩慢增速，有助通膨在明年回到央行的 2% 目標。

加拿大央行四度利率按兵不動，暗示升息周期結束。(圖：ZeroHedge)

加拿大央行此次維持利率不變的決定符合市場預期，自該行在去年 7 月最後一次升息後，已經連續四次利率按兵不動。但是加拿大去年 12 月通膨率加速升至 3.4%，仍高於央行的 2% 目標，但已較 2022 年 6 月的 8.1% 峰值大幅回落。

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 在談話中表示，管理委員會對貨幣政策的討論正從政策利率是否有足夠限制性恢復物價穩定，轉向需要在當前水準維持多久。不過他隨後向記者透露，現在討論降息還為時過早，原因是住房價格和食品價格讓通膨率居高不下，而且薪資仍在 4% 至 5% 之間成長。

CIBC Capital Markets 首席經濟學家 Avery Shenfeld 表示，加拿大央行目前還沒有準備好、沒有意願或沒有能力降息，但暗示今年晚些時候可能會降息。

馬克林鷹中帶鴿 市場估最快 4 月降息

值得注意的是，加拿大央行放棄此前政策聲明中「準備在必要時進一步提高政策利率」的措辭，然後在會後記者會上，馬克林卻表示央行不排除進一步升息。

他說：「如果新的事態發展推高通膨，我們可能仍需要升息。如果經濟發展狀況與我們今天公布的預測大約一至，未來政策討論方向將是 5% 的高利率要維持多久。」馬克林此前曾透露利率可能已觸頂，而周三的談話是他首次提出可能降息的時機。

上述這番較為鴿派言論透露，央行官員認為過去的升息─不到兩年內升息 475 個基點─足以抑制通膨，而這也替未來幾個月可能的降息打開大門。

道明證券 (TD Securities) 首席加拿大策略師 Andrew Kelvin 表示，(馬克林)仍擔心潛在通膨續存，雖然央行官員幾乎已經肯定完成升息，不過預料在看到通膨取得進一步進展之前，央行不會有降息打算。

媒體上周對 34 位經濟學家調查預測，加拿大央行將在此次與 3 月的貨幣政策會議上保持利率不變，其中有 12 位分析師表示，首次降息可能會在 4 月進行，而有約三分之二的分析師預估會在 6 月或更晚的時間降息。

通膨今年下半年將放緩 下修全年經濟成長預期

通膨預測方面，加拿大央行預估第一季經濟成長疲弱，但隨後會逐步回升，預期今年上半年通膨率將維持在 3% 左右，下半年將放緩至 2.5%，並在 2025 年的某個時間點回到目標水準。

至於經濟預測，加拿大央行預估，國內經濟目前處於「適度供應過剩」狀況，將今年經濟成長預期從先前的 0.9% 下調至 0.8%。儘管如此，加拿大央行的基本預測仍然是軟著陸經濟成長將在年中左右回升。

另一方面，加拿大央行還表示將繼續其量化緊縮 (QT) 政策，其目的是在新冠疫情期間大規模購買債券支持經濟後，縮小銀行資產負債表規模。