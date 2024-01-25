調查：美企憂中國供應鏈風險高 偏好轉往印度

一項調查顯示，美國企業愈來愈擔心從中國採購原物料以及以中國為供應鏈的風險，而隨著企業態度出現轉變，印度可望從中受益。

由 India Index 委託英國市調公司 OnePoll 對 500 名美國企業高層進行調查，61% 受訪者表示，若中國和印度生產相同原料，他們寧可選擇印度；56% 的受訪者希望未來五年能由印度滿足其供應鏈需求，而非中國。

此外，59% 的受訪者認為，從中國採購原物料「具有一定風險」或「非常具有風險」，對印度有相同看法的受訪者比例則為 39%。不過，至少也有四分之一的高階主管表示目前不會從中國和印度進口商品。

India Index 執行長兼 Vongel Group 管理負責人 Samir Kapadia 受訪時表示，企業將印度視為長期投資策略，而非避免關稅的短期措施。

在美國總統拜登和印度總理莫迪的帶領下，近年美印關係不斷升溫，美方鼓勵企業實現供應鏈多元化、遠離中國的「友岸外包」(friendshoring) 政策，也使印度成為具有吸引力的替代方案。

儘管前景樂觀，美國企業仍對印度作為供應鏈的能力抱持謹慎態度。

上述調查顯示，55% 的受訪者認為，如果在印度設廠，品質問題會是他們可能面臨的風險。另有 48% 的受訪者擔憂交付風險，48% 的受訪者擔憂智財權盜用風險。

南亞研究所 (Institute of South Asian Studies) 資深研究員兼貿易與經濟研究負責人 Amitendu Palit 表示，其他希望將供應鏈全部或部分轉移到印度的企業，可能無法複製蘋果 (AAPL-US) 在印度的快速發展。

他說：「蘋果所做的事情，其他公司無法立即完成。蘋果有能力比其他公司更快創建生態系統，因此時間是必須被納入考量的因素。」

Palit 和 Kapadia 均同意，想要將供應鏈完全從中國轉移出去是不可能的。Kapadia 說：「我認為中國永遠不會被排除在外。實際上，中國永遠都是美國供應鏈戰略的基石。」

越南是下一個選擇？

與印度類似，越南在採取「中國加一」政策後，也成為投資人的首選目標。

對越南市場的樂觀情緒，去年使其外國直接投資較前一年激增超過 14%。根據 LSEG 數據，去年 1 月至 11 月，越南已取得 290 億美元的外國直接投資承諾。

不過 Kapadia 指出，越南恐怕無法實現印度能夠達成的目標，因為作為全球人口最多的國家，印度擁有「越南沒有的龐大客戶群」。