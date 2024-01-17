日股迭創新高 巴菲特繼續加碼買進五大日本商社股份

住友商事株式會社 (Sumitomo Corporation) 執行長周一 (15 日) 在達沃斯論壇接受《巴隆周刊》採訪時說，自去年夏季披露增持股份以來，巴菲特旗下的波克夏控股 (BRK.A-US) 一直在加碼日本五大商社的股份。

2020 年 8 月，波克夏首次揭露持有日本五大商社各 5% 的股份。2023 年 6 月，波克夏已將對這五家公司的平均持股比例提高到 8.5% 以上 。

當時波克夏表示可能會根據價格增加持股，但巴菲特先前已表示，在獲得這五家公司董事會批准之前，不會收購任何一家公司超過 9.9% 的股份。

根據住友 CEO 兵頭誠之 (Masayuki Hyodo) 的說法，這一天可能很快就會到來。住友是波克夏投資的五家商社之一。

兵頭接受《巴隆周刊》採訪時說：「根據我掌握的資訊，波克夏正在加碼所有五家公司的股份，巴菲特每天都在買進。」

2023 年 11 月，波克夏發行價值 1220 億日元的日元債券，引發外界關於巴菲特可能正在籌集現金以增加日本投資的猜測。

波克夏投資的五家日本商社都是歷史悠久、規模龐大的綜合企業集團，在日本經濟中發揮著重要作用。這些公司的特點是業務高度多元化，涉及自然資源、能源、化學、 金屬、製造業、零售、房地產和醫療保健。

巴菲特投資的這五家商社分別是住友、三菱、三井、伊藤忠和丸紅。《巴倫周刊》估計，截至 2023 年 6 月，這些持股的總價值約為 200 億美元，是巴菲特近年來最成功的投資之一。自波克夏在 2020 年開始買進以來，這五支股票的平均漲幅超過一倍。日經 225 指數最近漲至 1990 年以來的最高水準。

如果波克夏尋求其中某家商社董事會的許可，將持股比率提高到 9.9% 以上，那麼從兵頭的聲明來看，這些公司將會同意。雖然兵頭仍要聽從董事會的意見，但他說：「我認為波克夏是個非常重要的合作夥伴，既是我們公司的投資人，雙方也能為彼此帶來商業機會。」