中國救市助A股止跌 在美上市中概股低點反彈

在紐交所上市的中概股經歷年初的低迷後周二 (23 日) 紛紛反彈，此前有關中國政府為暴跌的國內股市推出紓困方案的報道提振了市場情緒。

那斯達克中國金龍指數─衡量中國美國存託憑證 (ADR) 的指標─在上一交易日觸及 2021 年 11 月以來的最低水準後於周二上漲 5.8%，遠高於以科技股為主的那斯達克指數 0.3% 的漲幅。

同日稍早有媒體援引知情人士消息報道，北京的政策制定者正尋求動用約 2 兆元人民幣 (2,785.3 億美元) 來穩定遭受重創的股市。

截稿前，京東 (JD-US)(9618-HK)、網易(NTES-US)(9999-HK)、拚多多(PDD-US) 的美股 ADR 周二盤中漲幅介在 6% 至 7.5% 之間。

值得注意的是，阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 股價上漲 6.79%，此前有報導指出，聯合創始人馬雲和董事長蔡崇信在去年第四季購買了這家中國電子商務巨擘價值數百萬美元的股票。

中國國內股市周二從數年來的低點回升，因為市場對救助計畫抱持希望，同時中國政府承諾穩定市場信心。賽普勒斯外匯經紀商 XM 分析師 Charalampos Pissouros 表示：「投資人正在為刺激計畫歡呼…(然而) 今天的消息可能不足以扭轉中國股市的頹勢。」

藍籌股 CSI300 指數仍接近 5 年低點，香港恆生指數徘徊在 14 個月低點附近，原因是中國在疫情後的經濟復甦令人失望，而政府推出的刺激措施也不盡如人意，難以支撐遭受重創的房地產行業。

另一方面，iShares MSCI 中國 ETF 周二上漲近 4%。 LSEG 數據顯示，本月迄今，這檔規模 49.6 億美元的基金已流出約 3 億美元，延續了 2023 年創紀錄的 8.48 億美元年度資本流出的虧損。

