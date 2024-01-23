〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 市靜待企業財報、經濟數據出爐

美股主要指數周二 (23 日) 開盤漲跌互現，投資人分析企業財報並靜待經濟數據出爐，為標普 500 指數的牛市行情一大考驗。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。

美股開盤前，美國聯合航空 (UAL-US)、威訊通訊(VZ-US) 和嬌生 (JNJ-US) 股價走揚，主因是上季財報表現超過市場預期，不過寶僑 (PG-US) 因上季銷售額低於預期股價走滑，美國消費者支出受到高物價拖累。

法國興業銀行 (Societe Generale SA) 駐倫敦策略師 Kenneth Broux 表示：「到目前為止，還沒有跡象表明美國經濟出現衰退，這就是第四季度財報季如此重要的原因。投資人希望看到企業對 2024 年消費者需求和利潤率的指引是什麼。」

美國聯準會 (Fed) 警告，距離降息還有一段時間，但股市基本上沒有理會。相反，即使在經歷了幾十年來最激進的政策收緊周期後，他們仍替美國經濟的彈性歡呼。

各國央行是本周市場留意的焦點，雖然日銀 (日本央行 / BOJ) 維持利率不變，但總裁植田和男說，實現預期的確定性持續逐步增加。

這句話支持經濟學家的普遍看法，即日銀將在今年上半年的某個時候升息。互換市場認為，4 月貨幣政策會議時升息的可能性為 45%，到 7 月會議時升息的可能性上升至 100%。

投資人的注意力現在轉向歐洲央行 (ECB) 周四的貨幣政策會議，以及官員是否可能暗示開始放鬆政策。

截至台北時間周二（23 日）22 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價上漲 0.61%，至每股 488.67 美元

根據外媒周二報導，串流媒體巨擘 Netflix 已從世界摔角娛樂 (WWE) 獲得《Raw》和其他摔角節目的獨家版權，此舉意味著 Netflix 首次大舉進軍直播賽事領域。根據知情人士透露，Netflix 已同意在為期 10 年的協議中支付 50 億美元，而且協議中還包含 WWE 其他節目版權。

奇異公司 (GE-US) 早盤股價下跌 2.62%，至每股 127.79 美元

奇異公司 (General Electric) 周二 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於其噴射機引擎業務的零組件和服務需求強勁，該季獲利打敗華爾街分析師預期，但由於該公司對本季 (第一季) 獲利預測不及分析師預期，盤前股價大跌逾 3%。

愛立信 (ERIC-US) 早盤股價上漲 3.68%，至每股 6.05 美元

電信網絡設備製造商愛立信周二美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，雖然在軟體銷售推動下該季營益打敗華爾街分析師預期，但是該公司預估今年 5G 設備需求將進一步下滑，不只是北美市場正在放緩，高成長市場的印度也將放緩。5G 設備銷售是愛立信主要的營收來源。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，Fed 正走在實現美國經濟軟著陸的軌道上。他補充說，3 月降息「是有意義的」。他認為，Fed 在 3 月的放鬆仍然是高盛的基準預測，因為這將與消費者物價的走勢一致，而且 Fed 主席鮑爾上個月表示，希望在通膨回到 2% 之前降息。

摩根大通策略師在一份報告中指出，「乏善可陳」的獲利結果和高漲的估值意味著投資人在當前水準買入股票時應保持謹慎，該行認為標普 500 指數年底目標點位為 4,200 點，可能較目前水準下跌 13%，是華爾街最悲觀的預期之一。