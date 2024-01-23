〈財報〉愛立信上季獲利亮眼 示警今年市場趨弱

電信網絡設備製造商愛立信周二 (23 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，雖然在軟體銷售推動下該季營益打敗華爾街分析師預期，但是該公司預估今年 5G 設備需求將進一步下滑，不只是北美市場正在放緩，高成長市場的印度也將放緩。5G 設備銷售是愛立信主要的營收來源。

愛立信執行長 Börje Ekholm 在聲明中表示:「我們預估目前的市場不確定性將持續到 2024 年，中國以外的 RAN(無線存取網路) 市場將進一步下滑，因為我們的客戶仍然謹慎，而印度的投資步伐正在正常化。」

經過幾年對 5G 設備的高需求，去年電信供應商的購買放緩，促使愛立信和諾基亞 (Nokia) 等公司裁員數千人以節省成本。

愛立信財務長 Carl Mellander 受訪時表示，該公司今年可能會考慮進一步削減成本，其中可能包括裁員。他補充說，該公司尚未確定具體的員工人數或數十億美元的裁員計畫。

根據財報，愛立信去年第四季不包括重組費用的營益 (EBIT) 從去年同期的 80.8 億克朗降至 73.7 億克朗，但超過 LSEG 分析師預期的 69.2 億克朗，而該季度淨銷售額下降了 16%，低於預期。

另外，該公司上季不包括重組費用的息稅前利潤率從 9.4% 上升至 10.3%，主要原因是軟體銷售利潤率較高，而印度等利潤率較低市場的 5G 設備銷售下降。

Jefferies 分析師承認，隨著運營商減少支出銷售疲軟，但強調利潤率健康改善，並預估隨著成本削減，盈利能力將繼續改善。

去年年底，愛立信擊敗對手諾基亞，與美國運營商 AT&T(T-US) 公司簽訂了價值 140 億美元的 Open RAN 協議。據愛立信執行長 Ekholm 表示，該服務將於 2024 年下半年開始交付。

截稿前，愛立信 (ERIC-US) 周二盤前美股 ADR 上漲 0.34%，每股暫報 5.86 美元。