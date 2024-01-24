〈美股盤後〉阿里巴巴ADR飆漲近8% 標普締歷史新高紀錄

3M、嬌生、奇異等財報陸續發布，美股主指週二 (23 日) 多收紅，道瓊週一首次突破 38,000 點大關之後，該指數週二下滑近 100 點。標普週二收盤締歷史新高，輝達改寫新高紀錄，馬雲、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票消息傳出後，阿里巴巴 ADR 飆漲近 8%。

另外， 規模 600 億美元的 2 年期公債的發行出現強勁需求後，10 年期美債殖利率攀升 5 個基點至 4.14%，2 年期美債殖利率下跌 2 個基點至 4.36%。

一系列央行會議來襲，日本央行週二率先登場，日本央行宣布維持貨幣政策不變，將短期利率維持在負 0.1% 的水平；維持其殖利率曲線控制（YCC）政策。

在接下來的近兩週時間裡，包括加拿大央行、歐洲央行、聯準會、英國央行等各家央行將陸續公布利率決定，市場預計，美英歐三大央行仍將持續維持利率不變。

路透社發布自 1 月 16 日至 23 日進行的調查，所有 123 位受訪的經濟學家都預測聯邦資金利率將維持在 5.25% 至 5.50%，但 86 位受訪者中的大多數表示，降息將從下季開始，其中近 45% (55 位) 預測降息將於 6 月開始。

地緣政治方面，歐盟傳出將對被凍結的俄羅斯央行資產所產生的利潤徵收暴利稅，同時選擇不直接沒收被凍結的資金。

數據方面，市場正等待本週稍後發布的兩項關鍵經濟數據。美國第四季國內生產毛額初步數據將於週四公佈，隨後週五美國商務部將釋出備受關注的 12 月個人消費支出物價指數 (PCE)。

美股週二 (23 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 96.36 點，或 0.25%，收 37,905.45 點。

那斯達克指數上漲 65.66 點，或 0.43%，收 15,425.94 點。

標普 500 指數上漲 14.17 點，或 0.29%，收 4,864.6 點。

費城半導體指數上漲 28.66 點，或 0.65%，收 4,415.26 點。

NYSE FANG + 指數上漲 82.87 點，或 0.92%，收 9,097.26 點。

P&G 上漲有助於推動標普必需消費品板塊攀高。同時，房地產板塊表現最差 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.67%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.72%；Meta (META-US) 漲 0.90%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.80%。

道瓊成分股漲跌不一。Verizon Communications (VZ-US) 大漲 6.7%；寶僑 (PG-US) 上漲 4.14%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.39%；3M (MMM-US) 暴跌 11.03%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.66%。

費半成分股逾半收高。AMD (AMD-US) 漲 0.14%；美光 (MU-US) 下跌 1.92%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.48%；高通 (QCOM-US) 漲 0.41%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.37%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.74%；德儀 (TXN-US) 跌 0.28%。

台股 ADR 集體走升。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.93%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.67% 至每股 195.18 美元。消息指出，蘋果將自動駕駛汽車發布日期推後兩年至 2028 年，並且降低自動駕駛功能的等級。

聯合航空公布 2023 年第四季獲利和營收高於預期後，聯合航空 (UAL-US) 衝高 5.31% 至每股 40.49 美元。

奇異 (GE-US) 收黑 0.98% 至每股 129.95 美元。奇異盤前公布 2023 會計年度第四季財報，該季獲利優於分析師預期，反映噴射機引擎業務的零組件和服務需求強勁，但展望未來，奇異公司預估 2024 會計年度第一季 (截至 3/31) 經調整後每股純益介在 0.60 至 0.65 美元，遠低市場預期的 0.72 美元。

消費品、工業和醫療保健產品公司 3M (MMM-US) 狂瀉 11.03% 至每股 96.10 美元。3M 第四季財報營收 76.9 億美元，持平分析師的預期，每股純益達 2.42 美元，優於分析師的預期，不過 2024 年利潤前景遠低於預期。

嬌生 (JNJ-US) 走低 1.66% 至每股 159.81 美元。嬌生公布 2024 年全年財測，預計銷售額為 878 至 886 億美元，調整後每股純益在 10.55 至 10.75 美元間。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 飆漲 7.85% 至每股 74.02 美元。阿里巴巴創辦人馬雲、蔡崇信去年第四季大買阿里股票，買進 2 億美元股票，蔡崇信在 2023 年去年第四季透過其 Blue Pool Management 家族投資工具，購買價值約 1.51 億美元的阿里美股，馬雲則斥資 5,000 萬美元買阿里港股，反映兩位核心人物可能認為阿里巴巴業務被低估。

華爾街分析

摩根大通表示：「乏善可陳的獲利結果和高企的估值意味著投資人在當前水平買入股票時應保持謹慎。」

法興策略師 Kenneth Broux 表示：「到目前為止，還沒有跡象表明美國經濟出現衰退，這就是第四季財報如此重要的原因。投資者希望看到企業對今年消費者需求和利潤率的前瞻指引。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主