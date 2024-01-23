印度Zee股價暴跌30% 索尼合併案泡湯引發前景擔憂

印度 Zee Entertainment 周二股價暴跌 30%，創下有史以來最糟糕的一天。此前，該公司與日本索尼集團 (Sony Group) 價值 100 億美元的合併計畫取消，引發一連串券商降評，分析師估這家印度公司的估值將大幅縮水。

包括花旗集團 (C-US) 和里昂證券 (CLSA) 在內的至少 11 家券商下調 Zee 的股票評等，原因是在亞洲最大的串流媒體市場創建娛樂巨擘的努力因誰將領導合併後的實體陷入僵局而失敗。

Zee 股票在孟買股市暴跌 33%，在標普 BSE 500 指數成分股中表現最差。外媒彙編數據顯示，在周二暴跌之前，Zee 的一年預期本益比為 23 倍，而在 2021 年 9 月，就在該公司宣布同意與索尼的一家實體合併之前，這一本益比為 17 倍。

包括 Deepti Chaturvedi 在內的里昂證券分析師在 1 月 22 日的一份報告中寫道:「Zee 的股票估值可能會下降，將該股評級從買入 (Buy) 下調至賣出 (Sell)。 Zee 的本益比將跌回索尼宣布合併前的 12 倍水準。」

LSEG 的數據顯示，分析師對 Zee 股票的整體目標價中位數下跌了 16%，至每股 253 盧比。只有一位分析師預測該股將進一步下跌至每股 150 盧比，而其他分析師則預期其中長期股價將介在每股 170 盧比至 340 盧比之間。

外媒指出，計畫中的合併在過去一年幫助印度媒體股跑贏全國股指方面發揮了一定作用。 Nifty Media 指數周二下跌 13%，至 8 月 8 日以來新低，投資人重新評估該產業的過高估值和未來成長潛力。

券商 Ambit Capital 分析師 Vivekanand Subbaraman 表示，Zee 在擴大業務方面遇到的麻煩，可能使其失去在印度廣播市場的第二大地位。他說：「Zee 面臨的挑戰是，電視業務一直在以相當快的速度下滑——其 2023 會計年度的廣告收入仍比 2019 年的水平低 22%。」

數據顯示，拋售伴隨著交易量激增，總共有 2.43 億股易手，是 3 個月日均成交量的 10 倍以上。Quantace Research & Capital 執行長兼創辦人 Karthick Jonagadla 表示：「機構投資者和共同基金對 Zee 的持股比例很高。只有信心堅定的基金經理才會繼續持有該股，等待潛在的復甦。」

不過，里昂證券 (CLSA) 分析師還寫道：「隨著信實企業和迪士尼 (DIS-US) 印度業務合併的報道，競爭應該會加劇。」

索尼原本預估合併後將受惠 Zee 豐富的印度地區語言內容庫和數十個當地電視頻道。然而 Zee 的財務狀況不穩定，隨著信實工業 (Reliance Industries Ltd.) 和迪士尼即將合併，其將面臨越來越激烈的競爭。

索尼預計將受益於 Zee 豐富的印度地區語言內容庫和數十個當地電視頻道。 Zee 的財務狀況不穩定，隨著信實工業公司 (Reliance Industries Ltd.) 和華特迪士尼公司 (Walt Disney Co.) 即將合併，它將面臨越來越激烈的競爭。