〈ESG大趨勢〉專家： 「低碳為體、節能為用」爲建築業邁向淨零碳排的關鍵

由於營建產業占全球整體碳排比重接近四成，政大商學院信義不動產研發中心以「邁出淨零建築與社區的第一步」召開論壇，與會專家除了強調「低碳與節能」是建築淨零的兩大要務，也提醒人才技術的培養研發以及產業鏈的整合轉型是推動淨零的重要基礎。

隨著立法院元月 10 日三讀通過氣候變遷因應法，台灣將更明確的向 2050 淨零碳排的目標前進，政大商學院信義不動產研發中心也爲此召開論壇提出建言。

政治大學商學院信義不動產中心主任陳明吉表示，建築上下游產業鏈很長且複雜，尤其台灣不動產相關業者多屬中小企業，因此要推動整體產業的淨零是一項相當大的挑戰，政府與民間業者必須要能夠充分的整合，才有機會讓產業的減碳一起動起來。

台灣建築中心董事長崔懋森指出，台灣推動淨零建築不是從零開始；綠建築標章早在 1999 年 8 月開始施行，目前取得綠建築標章或候選綠建築證書之建築物已達 1.2 萬多件。為配合我國 2050 年淨零排放目標，已於 2022 年 1 月 1 日開始推動實施建立建築能效評估及標示制度。而綠建築可較一般建築物節能 20%，取得建築能效標示 1 級或 1＋級之建築物，則可節能 40-50%。透過公有建築示範推動，引導民建築跟進參與，除預期達成分年分階段新建及既有淨零建築目標外，並可促進國內智慧淨零產業的蓬勃發展。

內政部建築研究所所長王榮進說明建築物的碳排主要來自兩大部分，分別是興建 (包含建材的生產與廢棄處理) 以及完工後的使用。例如興建期可以透過建築設計減少鋼筋用量，並使用低碳建材；而後續使用則是透過建築節能設計或家電設備的節能來降低能耗，雙管齊下達到減碳的作用。因此內政部實施的「低碳建築標示」與「建築能效標示」就是啟動淨零的兩把鑰匙。

王榮進表示，淨零建築推動有四大主軸，分別是「提高新建物能源效率」、「改善既有建築能源效率」、「提升家電能源效率」、「建築節能減碳新建築技術及工法研發推廣」。政府初期先以公有建築帶頭示範，鼓勵民間建築跟進，後續再規範民間新建築納入管理。力求達成 2030 年所有的公有新建建築以及到 2040 年全台有一半的既有建築能夠符合「建築能效一級」或「近零碳建築」的目標；最終目標是到 2050 年所有的新建築以及超過 85% 的既有建築都屬於「近零碳建築」。屆時建築的碳排量相較基準年 2000 年預期可減少 50%，剩下的 50% 再透過再生能源碳中和達到淨零的目標。

尚虹建築師事務所王寅武建築師表示，永續城市關鍵指標是「智慧」與「韌性」，淨零則是緩解氣候變遷的關鍵策略。永續城市中新舊建築與基礎設施的淨零排放管理，在依循 PAS2080 標準與 ISO37106 指引之下，須仰賴 BIM 建築資訊模型技術與數位孿生系統，憑藉著 BIM 數據聯合 AI 技術趨動永續管理決策。建築的新建與翻修，永續設計、材料、營建管理、循環經濟及再生能源皆是淨零的關鍵策略，以真實透明的產品環境宣告 (EPD) 數據中的全生命週期評估 (LCA) 滿足環境、社會與經濟面向的需求，避免漂綠，讓建築高效運作並延長壽命，達成淨零而且公民負擔得起的永續目的。

政治大學地政學系教授暨社會科學院永續規劃與設計研究中心主任孫振義表示，過去建商在設計最後階段才著手估算「綠建築標章」、「建築能效標示」與「低蘊含碳標示」能否達標的習慣得改變，因為許多低碳排作為得在建築設計之初就必須佈局，從建築配置與設計、材料與工法選擇，到設施與設備的規劃選用等過程，建築碳排放量即環環相扣，若在最後才想到要符合低碳要求，肯定會非常辛苦與代價昂貴。

陳明吉也表示，政府推動淨零碳排也要注意這些環保政策和行動不會加劇社會不平等，大企業與小企業、有錢人與窮人間有著資源不平等、環境不平等等問題，因為大企業有錢、有技術、成本容易吸收或轉嫁，但小企業要怎麼承擔並生存下來，而有錢人不在乎做到淨零碳排所產生的成本，但窮人怎麼承擔這些成本，這都是政府推動淨零碳排也必須要思考的，不是設定目標與制定規則這樣就好。