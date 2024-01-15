〈房產〉高雄7大運動中心周邊房市交易 以「鹽埕」中心成交最熱絡

房仲業者盤點近一年高雄 7 座已啟用的運動中心周邊房市交易市況，最早啟用的鳳山運動園區自成商圈，生活機能完善，房市交易穩定；而鹽埕運動中心近一年交易量高 達 400 件，交易最為熱絡；而大寮運動中心周邊的 1 字頭房價最親民。

永義房屋瑞隆鳳甲加盟店長李承鴻指出，鳳山運動園區啟用時間最早，且為獨立體育館，與其它蓋在學校的運動中心不同，不只場地大、設備也齊全，目前每月平均使用人數突破 3 萬人。半徑一公里的範圍內，擁有捷運、車站交通便利，同時三商圈環繞生活機能優質，鄰近不到 500 公尺的國泰重劃區，規劃三井 outlet 進駐，周遭也有完整 12 年國教學區，適合各年齡層族群購屋。

李承鴻指出，鳳山運動園區因因捷運、衛武營公共建設規劃，中古市場近半為屋齡 15 年內的電梯大樓，每坪平均單價約 23-31 萬元，購屋族群主要為考量學區的自住客、通勤上班族各半；30-40 年的公寓價格則落在每坪平均單價 18-23 萬之間，相當適合首購族置產，且公設比低可提供較大室內空間。購屋建議以自身預算考量，再決定選擇公寓、或是電梯大樓。

永義房屋農十六大千加盟店東鄭博陽指出，鹽埕區是高雄市最早發展的地方，整體生活機能完整。半徑一公里的範圍內，擁有高雄電影館、高雄流行音樂中心、駁二等藝文空間，同時也有輕軌、捷運交通便捷，吸引許多人置產享受緩慢步調的生活，過去一年成交量高達 400 件。鹽埕運動中心今年中啟用後，不用奔波過橋才能抵達健身房，提供給當地居民良好的運動空間 。

鄭博陽表示，鹽埕區的透天厝相當多，不過主要交易物件以屋齡 15 年以上、2-4 房中古電梯大樓為主，每坪平均單價約 18-22 萬元，購買族群以在地的首購、換屋族為主，也有鄰近行政區、部分年輕族群看中當地的生活環境較悠閒置產於此。此外，當地公共建設都已規劃建設完成，便捷的交通、發展成熟的區域，樂活步調相當受到歡迎。

而高雄大寮運動中心去年中啟用，李承鴻表示，周邊住宅每坪平均單價 14 萬元，為 7 個運動中心房價最便宜地區。半徑一公里的範圍內，是當地最繁榮的街道、也有市政機關，生活機能健全、接近捷運站，一旁的「81 期市地重劃區」，未來將規劃 28 公頃的住宅用地加上 11 公頃的綠地，相當適合住居。

目前高雄大寮運動中心周邊中古屋交易以 20 年以上的透天、華廈為主，華廈每坪單價約 11-15 萬元，透天則落在 600-1000 萬左右，購屋族群主要為在地居民、換屋族，因近大發工業區，相較於鄰近的鳳山市區，考量到距離、房價，部分上班族也會於此地置產，因當地較無大型商場，房價明顯低一些，未來市地重劃後商圈可以擴大發展，便利性更高。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，根據教育部體育署公布 2022 年運動現況調查成果，國人參與運動人口比例達 81.8%，規律運動人口比例自 2014 年以來，更首度達到 34%，創歷史新高，在後疫情時代，民眾更加注重健康，也帶動一股運動風潮。因此，運動中心也逐漸受到購屋族的注意。運動中心場地設備相對齊全、課程多元，對於周邊沒有運動公共設施的社區住戶而言，可以用低廉的成本享受多元的體育服務，是運動中心受民眾歡迎的主因。