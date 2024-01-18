〈房產〉建商轉向 2023年北台灣住宅推案量創4年新低年減12%

市調機構統計，2023 年北台灣（北北基桃竹宜）新成屋、預售屋住宅推案量（不含商辦、廠辦建案）約 1.1 兆元，較 2022 年減少約 1521.1 億元，年減幅 12.1%，也為 2020 年以來的 4 年新低。不過其中台北市與宜蘭地區仍現量增，各增 8.7%、36%，其餘四區推案量下滑，並以基隆市年減 52.9%，衰退幅度最大，其次為桃園市的大減 27.2%。

住展發言人陳炳辰表示，排除特定的鉅額商辦量後，推案量逆勢走降，2023 年在大選因素、利率走高、打炒房條例，以及政經不穩下，建商眼見交易清淡，皆有延後推案的考量，下滑的結果並不意外。

分析歷年的狀態，2018 與 2019 年市場在穩定低利，和逐步適應 2016 年的首波房地合一稅情況下，推案量加溫破兆元大關，到了 2020 年開始因疫情而調整出史上最低的利率，全球包括台灣在內都見房市熱況，推升量能，直到 2022 年包括連續升息、打炒房政策持續推出，加上兩次大選與政經動盪，利空籠罩，遞延在 2023 年發酵，建商因成本考量無法調整價位，先講求不傷行情，以拖代降，遂演量縮。

觀察各縣市表現，宜蘭地區與基隆市在表現上起伏較戲劇化，陳炳辰說明，一方面有比較基期因素所致，另一方面像宜蘭地區因為蘇澳、五結有如「百亨優閣 No.9」、「大吉築青」的大量推案，大幅拉抬數據；至於基隆市則受到中山區、中正區回歸區域基本盤，不比 2022 年有「新橫濱 2 夢悦城」與「海豔」等大案。

另外值得注意的當然是台北市與桃園市，陳炳辰分析，全台首屈一指高房價的台北市，顯然強者恆強，增幅 8.7%，建商對台北市房市的信賴感高，風險疑慮低而搶進，其中大安區「Diamond Towers 台北之星」及松山區「勤美璞真 - 城仰」，以及中山區的「中山麗池」都是量能助攻大案，無疑也同步推升台北市房價。

相對之下隸屬大台北生活圈的桃園市，本因雙北房價高而外溢房市效益，如今建商態度避險謹慎，推案回防雙北市，讓桃園市量縮 27.2％，包括中壢與桃園兩處一線地帶，量縮達 3、400 億元，百億大案僅靠「宏普序時代」撐場，二線區域平鎮、龍潭與蘆竹也有 5-7 成的弱化幅度，建商態度保守。

展望 2024 年，陳炳辰認為，大選結果底定的不確定因素消散，新總統團隊勢必將有利多政策推出，影響房市往有利方向推展，加上市場適應調控政策與 2 字頭利率，且還有新青安持續助攻，一掃近年陰霾，不少建商已預定今年第一季進場推案，除了看好整體環境外，亦還是在政策下有不得不推的時辰壓力，目前推估像是桃園市的龜山區的捷運 A7 站區塊、中壢區的 A20 站週邊，以及大園區的客運園區，還有新北市的三重區二重重劃區、新莊區的上新莊地帶，買賣兩造都將在龍年能量大爆發。