〈房產〉台中十大預售豪宅交易量增價揚 七期無緣冠亞軍

房仲業者根據實價登錄總價逾 4000 萬元的預售住宅交易資料，依社區最高成交單價，彙整 2023 年台中十大預售豪宅社區榜單。結果由水湳經貿園區的「豐邑 PARK ONE」，以 31 樓戶 95 萬元單價摘冠；亞軍是單元二的「續森」，且 21 樓戶單價 87.9 萬元，改寫區段新高！以往豪宅榜常客的七期，本次雖無緣冠亞軍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年台中緊鄰成熟鬧區的「蛋黃重劃區」，因地段佳、建設豐，地價漲勢鮮明，像是水湳經貿園區的最高地價，已突破 300 萬元。由於土地取得成本高，營造成本也居高不下，新案遂紛紛開出高價，締造逾 7 字頭行情，經貿園區更屢見 9 字頭案例，也讓台中的豪宅新案交易分佈區段擴散，使預售豪宅榜從七期的一枝獨秀，逐漸轉變為群芳爭艷的局面。

台灣房屋七期單元特許加盟店店東陳裕方表示，七期歷經多年發展，可開發土地減少，豪宅業者因此將購地目標，擴大到周邊的單元二與中科商圈。其中單元二為低密度重劃區，生活環境宜人，大樓新案也多半享有開闊景觀優勢，創價彈性大；中科商圈則受惠台積電等高科技產業擴廠，高所得買盤活絡，加上進榜社區的推案建商頗具口碑，買家接受度較高，因而與單元二雙雙躍居台中新興豪宅區段。

台灣房屋進一步根據實價登錄資料統計，去年台中預售豪宅的平均單價為 73.2 萬元，年漲 11.1%，以此均價推算，約 50 坪的物件，就會觸及 4000 萬元豪宅線，也因此本次進榜的預售豪宅社區，包括「豐邑 PARK ONE」、「雙橡園 4117」、「精銳 SKY ONE」等案，均以 40-70 坪的中坪數物件為主力，「遠雄琉蘊」規劃坪數甚至小於 45 坪，成交總價帶大多落在 4000 萬元至 7000 萬元，顯示台中豪宅新案規劃，已與從前的百坪起跳不同，坪數設計趨向輕巧。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年隨著家庭結構轉變，豪宅客群的空間需求減少，加上房價上漲，擠壓 4000 萬元豪宅線的坪數門檻，使業者推案規劃吹起由大轉中的「精品化」風潮；而中坪數精品宅的崛起，也讓台中去年的預售豪宅交易，在平均地權條例上路的干擾因素下，依舊保持「價量齊揚」的勢頭。

陳定中說，平均地權條例 2023 年 7 月上路，因新規限制預售屋轉售，豪宅主要買盤之一的私法人購屋，也改採許可制，所以政策實施後的第三季，台中預售屋豪宅交易量僅 39 件，直接較第二季的 87 件腰斬。

但 928 檔期總量體超過 350 戶的「雙橡園 4117」進場銷售，並在短短兩個月內，揭露逾 250 筆總價 4000 萬元以上交易，使台中預售豪宅交易大拉尾盤，逆勢寫下「量增價揚」的表現。