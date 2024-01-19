永信建設連建照購入高雄仁武區建地1310坪今年底動工

高雄市建商永信建設 (5508-TW)2023 年第三季起持續處於交屋高峰期，第四季及全年營收雙雙改寫歷史新高，2023 年以 82.27 億元創新高，年增 99.07 倍；同時，永信建設並加速購地、興建住宅產品，今天並以連同建照購入高雄市仁武區大昌段土地 1310 坪，將在今 (2024) 年底動工興建。

永信建設連同建照以 6.88 億元購入高雄市仁武區大昌段土地約 1310 坪，換算每坪價格 52.5 萬元，永信建設指出，此一預計今年下半年開始動工，2028 年完工，規劃地上 18 樓、地下二樓，規劃一棟，共興建約 160 戶。

永信建設在 2023 年前三季財報稅後純益爲 15.76 億元，年增 29.03%，每股純益達 7.25 元。在第四季銷售業績上升同時，2023 年全年每股純益將從 10 元 起跳，以該公司過去盈餘配發率高達 90% 來看，現金股利將上看 9 元。

永信建設分析 2023 年第四季營收以 35.2 億元創新高，其中三民區的「詠光」案銷售，楠梓區的「原旭」案銷售及楠梓區「晴遠」案入帳。占第四季營收比重高。

永信建設 2023 年前三季營收 47.07 億元，毛利率 47.04%，年減 3.89 個百分點，稅後純益爲 15.76 億元，年增 29.03%，每股純益達 7.25 元。

永信建設全系列建案都採取採先建後售型式銷售，今年以來成屋建案市場表現優於預期。永信建設預估，2024 年將有 3 個建案陸續完工投入市場銷售，包括鳳山區的保成二期、鳳東案以及仁武區的大昌案，預估 367 戶，總銷估達 65 億元。