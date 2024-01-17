〈房產〉永慶房產加盟四品牌北台灣2023業績突破39億元年增15%

永慶房產集團旗下加盟四品牌—永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產北台灣（台北、新北、基隆）2023 年績效逆勢開紅盤，不僅年度業績較去年同期成長 15%，推升區域業績突破 39 億，成交件數年增率也逆勢增加超過 1 成，對比北北基買賣移轉棟數的衰退，永慶加盟四品牌北北基的績效表現相當傑出。

深耕北台灣多年，永慶房產加盟四品牌 2023 年在北北基突破 220 店、2,700 位夥伴，是區域內最具規模的加盟房仲集團，在誠實品牌力、聯賣平台、科技工具的加乘下，2023 年業績突破 3 千萬元店數直逼 45 店，還有 2 間加盟店年業績突破 1 億元，業績千萬的經紀人也來到 24 位，「最強創業和發展平台」實至名歸。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成開心表示，北北基是房市交易熱區，競爭相對激烈，永慶加盟四品牌能戰勝市場，業績和成交件數雙雙拚出 1 成的年增率，凸顯我們走在正確的路上。無論是對誠實服務的堅持，還是持續投入資源優化系統平台、科技工具，贏得了消費者的肯定，帶動北台灣版圖的持續擴大。未來我們也會秉持相同的理念，繼續提供消費者最佳體驗。

在房地產業深耕 30 年，永慶不動產林口站前加盟店店東陳明勇目前已經拚出 6 間加盟店，2023 年共計創造 4.1 億元業績，較前年增幅達 45%，吸引各界菁英爭相加入，團隊人數從 100 人激增到 130 人。其中，永慶不動產林口站前加盟店去年業績突破 1.2 億，業績大漲 7 成，也讓陳明勇成為「億元店東」。

從基層一路往上爬的陳明勇，將好成績歸功於跨品牌聯賣！他指出，這套系統能高效率配對客戶需求和物件，對經紀人員而言，是業績產生器；對於新手店東長，更是創業利器，穩健的業績收入是創業初期的定心丸！所以他持續鼓勵同仁們創業、開新店，為更多顧客一圓成家夢。

原自營深耕淡水打拼 30 年的店長陳宏彬，選擇在 2020 年進入永慶加盟體系成立台慶不動產淡水新芝蘭加盟店。體認到單打獨鬥將無法永續經營，認清集團經營的時代來臨。他笑說，一加入就被暴增至 2 千多件的待售物件給震撼到，因為他們以往一家店一年也才接到 200 多件委託。而聯賣優勢，帶動去年業績突破 3,000 萬元，案件聯賣率直逼 4 成。

陳宏彬店長讚賞，跨品牌聯賣讓區域內物件可以互相配對、流通，經紀人可以把時間花在經營客戶上，而不是重複開發物件；能夠提供給買方的選擇變多，也容易找到適合的物件配案，成交機率倍增，這是自營品牌難以達到的境界。

另一位擔任業務 30 年，過去任職於北區房屋、台灣房屋、也曾在太平洋房屋創業的永義房屋 A7 新未來加盟店店東張心渝，進入永慶加盟體系、體驗過聯賣威力後，毅然在 2022 年創業！厲害的是，2023 年就率領團隊拚出近 4,000 萬業績，更雙喜臨門榮獲團隊、個人業績獎項。

張心渝店東指出，聯賣貢獻超過 3 成業績，不只成交快、跟友店合作更是順暢，直接手機輸入就能傳送物件資訊給客戶，非常有效率，成交量當然直線上升。以前在其他品牌，委託案只能自己賣、沒有配套系統，甚至還被搶走客戶或案件，有著天壤之別。

不只聯賣助攻業績，來自信義房屋的有巢氏房屋民生敦北加盟店店長范媚媖，在台北市一級戰區開業近 20 年，靠著集團誠實形象，致力於經營在地老客戶，帶領團隊連續 3 年店業績皆成長千萬以上，2023 年以 9,200 萬元業績帶走「全台業績第二名」的獎盃，店內更有多位房仲經紀人業績突破千萬，儼然是千萬經紀人的培育溫床。

值得一提的是，范媚媖相當肯定永慶集團的科技工具，〈i 智慧 Pro 系統〉、〈行動智能經紀人 APP〉讓經紀人事半功倍、加快成交，也幫助客戶快速找到適合房子。加盟總部提供資源幫助店東營運步上軌道，也給予經營方向建議、市場趨勢分析，讓加盟店及早掌握市場脈動，掌握先機、提前布局。

另外締造驚人業績，帶領團隊、連續 5 年搶下「全台業績第一名」殊榮的有巢氏房屋林口捷運站前加盟店店東黃耀輝，在地耕耘近十年，靠著北台灣店數多、聯賣平台助攻，在房仲品牌林立的林口區成功突圍，去年繳出 1.3 億元驚人業績，其中光聯賣業績就突破 5,200 萬元。

黃耀輝表示，業績成長關鍵是店內匯聚各方好手，超過 4 成夥伴來自各品牌房仲。吸引人才前來除了業績好，也仰賴著集團的誠實品牌力、共好共享文化。店東認同集團理念，在加盟店中推廣夥伴相互幫助，進一步營造良好的工作氣氛，不只塑造良好職場環境，也帶動店業績穩定成長。