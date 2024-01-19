〈美股盤後〉蘋果強彈 台積電ADR飆近10% 道瓊收紅逾230點終結連三黑

市場消化又一批強勁經濟數據和財報，美股主指週四 (18 日) 盡揚，以科技股為主的那斯達克指數上漲 1.35%。標普 500 指數 上漲 0.88%，道瓊收紅逾 230 點，終結連三黑。VanEck 半導體 ETF 漲幅超過 3%，創下歷史新高。

蘋果引領科技股走高，台積電公布財報後飆漲近 10%，推動半導體股走強，但 Humana 預警醫療成本衝擊本年財測，引發醫療保險類股普遍下跌。

由於新一輪就業數據顯示勞動市場持續緊張，週四 10 年期公債殖利率徘徊在 4.15% 附近，美元收盤持平，油價延續漲勢。

週四稍早公布數據顯示，初領失業金人數意外降至 2022 年 9 月以來最低水準，表明 1 月份就業增長可能仍保持穩健。截至 1 月 13 日當週，初次申領失業救濟金較前周減少 1.6 萬人來到 18.7 萬人，為 2022 年 9 月以來的最低。

另一方面， 1 月費城聯邦儲備銀行製造業指數為負 10.6，市場預期為負 7，仍處於收縮區間，這很難說是對美國製造業狀況的有力認可。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 重申期預估決策者在第三季之前不會降息，希望看到更多證據表明通膨正朝著央行 2% 的目標邁進。

波斯提克預期是第一次降息會在今年第三季的某個時候，聯準會必須要觀察數據的發展。波斯提克為 2024 年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委之一。根據 CME 的 FedWatch 工具，目前市場預計 3 月降息 1 碼的可能性約為 56%

摩根大通分析師 Jay Barry 領導的團隊在最新的研報中指出，由於重要的系統性和銀行間流動性出現短缺跡象，為了避免「流動性」危機重演，預測聯準會將在 1 月開始討論放緩 QT 、3 月宣布、4 月正式開始放緩縮表，以及 11 月停止縮表。

世界經濟論壇年會 (又稱達沃斯論壇) 於 1 月 15 日至 19 日在瑞士達沃斯舉行，摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 對今、明兩年美國經濟表現保持謹慎態度，主因是考量俄烏戰爭、以哈戰爭、紅海危機，以及量化緊縮。

紅海危機持續，美國總統拜登稱，胡塞武裝對紅海商船攻擊不斷，美軍將對其展開新一波攻擊。

美股週四 (18 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 201.94 點，或 0.54%，收 37,468.61 點。

那斯達克指數上漲 200.03 點，或 1.35%，收 15,055.65 點。

標普 500 指數上漲 41.73 點，或 0.88%，收 4,780.94 點。

費城半導體指數上漲 136.57 點，或 3.36%，收 4,206.52 點。

NYSE FANG + 指數上漲 117.92 點，或 1.36%，收 8,799.05 點。

標普 11 大板塊中，有 7 個板塊收紅，其中科技和通訊服務板塊領漲。 公用事業和房地產跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王集體走高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.26%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.42%；Meta (META-US) 上漲 2.11%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.18%。

道瓊成分股逾半收紅。波音 (BA-US) 大漲 4.21%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.07%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 1.35%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.17%；聯合健康 (UNH-US) 1.64%。

費半成分股普遍走高。美光 (MU-US) 上漲 1.85%；AMD (AMD-US) 上漲 1.56%；博通 (AVGO-US) 上漲 3.65%；高通 (QCOM-US) 大漲 4.29%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.88%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.54%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.77%。

台股 ADR 全數喜漲。台積電 ADR (TSM-US) 飆高 9.79%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.87%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.80%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 9.79% 至每股 113.03 美元，折溢價率為 21.39%，換算價 713.78 元。台積電預告今年營收成長至少也有 20%，營收成長看俏，有信心今年毛利率力保 53%，此舉贏得外資一片掌聲。

晶圓代工龍頭台積電 ADR 引領費半飆升 (圖：shutterstock)

包括 Bruce Lu 在內的高盛分析師在報告中寫道，「我們看好台積電，因為我們認為其堅實的技術領導地位和執行力，比同行更能抓住產業的長期結構性成長，特別是在 5G 或人工智慧（AI）等領域。」

其他半導體股票包括輝達 (NVDA-US)、AMD (AMD-US) 和美光 (MU-US) 隨之走高超 1%。

蘋果 (AAPL-US) 走升 3.26% 至每股 188.63 美元，創 5 月以來最佳單日表現。美國銀行 (BofA) 分析師看好 AI 與即將推出的 Vision Pro 裝置的潛力，上調蘋果股票的投資評級與目標價。另外，聯邦上訴法院週三裁定，帶有血氧檢測功能的蘋果手錶不能進口到美國。蘋果將從 1 月 18 日開始銷售沒有血氧檢測功能的手錶。

摩根士丹利將赫茲 (HTZ-US) 股票評級從升至「增持」，此次上調與大幅拋售後風險回報的提高有關，其股價飆升 7.54% 至每股 8.99 美元。

Humana (HUM-US) 挫低 7.99% 至每股 411.98 美元，該公司因醫療成本趨勢進一步增加而下調了 2023 年每股純益預期。同業聯合健康集團 (UNH-US) 、Elevance Health (ELV-US) 和 CVS Health (CVS-US) 也普遍下跌。

特斯拉 (TSLA-US) 收低 1.70% 至每股 211.88 美元。特斯拉上週甫調降部分中國電動車款的價格後，又決定下砍包括德國在內的 Model Y 歐洲售價，促使分析人士看壞今年需求。

印度阿卡薩航空公司 (Akasa Air) 訂購 150 架波音 737 MAX 飛機，用於擴大其國內和國際業務，波音 (BA-US) 強漲 4.21% 至每股 211.61 美元。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 18.7 萬，預期 20.7 萬，前值 20.3 萬

美國上週續領失業金人數報 180.6 萬，預期 184.5 萬，前值 183.2 萬

美國 1 月費城聯準銀行製造業指數報 - 10.6，預期 - 7.0，前值 - 12.8

華爾街分析

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 指出，科技股因台積電財測得到提振，對半導體和 AI 的前瞻指引具相當積極的意義，以至於大多數公司都在進行交易。人們可以看到價格走勢朝著此方向發展。

花旗分析師週四在一份報告中改口預計，聯準會首次降息將落在 6 月，比之前提前一個月。分析師預計今年全球經濟成長將放緩至「遠低於趨勢」的速度，通膨率將下降至央行目標。近期貨幣政策收緊帶來的不利因素將持續抑制全球經濟。

摩根士丹利董事總經理 Chris Toomey 警示：「聯準會沒有談論升息是一件好事，但市場對六次降息的定價是個問題。 看看第四季的美股表現，很多都是追漲所致，如果利率開始走高，將看到大量軟弱無力的拋售。」

Mott Capital Management 投資組合經理 Michael Kramer 認為：「2023 年底以來，美股一直停滯不前。目前，隨著本週五選擇權到期將釋放大量避險資金，經濟數據的發布支持了降息次數低於市場預期，股市或將迎來大幅回落的機會窗口。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主