美股重點新聞摘要2024年01月19日

今日操盤前瞻

日本 12 月通膨率

美國 1 月密大消費者信心指數終值、12 月成屋銷售總數

美參眾兩院通過臨時支出法案 避免政府關門

美國參眾兩院週四 (18 日) 通過一項短期支出法案，避免在本週稍晚就陷入政府局部關門的困境，讓聯邦政府得以維持運作到 3 月。閱讀全文...

祖克柏：Meta 將斥巨資買輝達 AI 晶片 H100

誰在搶 GPU？Meta 肯定入列，Meta 董事長兼執行長祖克柏週四 (18 日) 宣布，Meta 將斥資數十億美元購買輝達的 AI 晶片。閱讀全文...

AI 熱！超微、輝達股價雙攀新高

對晶片市場的樂觀預測，周四 (18 日) 帶動超微 (AMD) 和輝達 (Nvidia) 股價雙雙攀上歷史高點。閱讀全文...

美銀逆勢升評蘋果 估股價還有逾 20% 漲幅

美銀 (BAC-US) 證券分析師 Wamsi Mohan 周四 (18 日) 發布報告，將蘋果股票評等從「中性」上調至「買入」，還將目標價從每股 208 美元大幅上修至每股 225 美元，升幅 8.2%。這一目標價意味著，美銀預估，蘋果股價有逾 20% 的上漲空間，以昨日收盤的基礎來看約漲 23%，有望刷新一個月前所創的歷史高點。閱讀全文...

Fed 波斯提克重申將第三季開始降息 強調謹慎推進政策

根據外媒周四 (18 日) 報導，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示希望看到更多證據表明通膨正朝著央行 2% 的目標邁進，並重申期預估決策者在第三季之前不會降息。波斯提克今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權。閱讀全文...