〈紐約匯市〉美初領失業金人數創16個月新低 美元指數連五升

美元指數周四 (18 日) 連續五個交易日上漲，美國上周失業金數據反映就業成長，抑制了市場對聯準會 (Fed) 降息的預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.03%，至 103.48，連續五個交易日上漲，為 8 月以來最長連漲紀錄。

繼昨日公布優於預期的零售銷售數據後，美國勞工部周四公布，截至 1 月 13 日的一周內，初次申領失業金人數減少 1.6 萬，經季節性調整後為 18.7 萬人，為 2022 年 9 月以來最低水平，且低於路透訪調經濟學家預測的 20.7 萬人。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理總監 Erik Bregar 表示，央行總裁現在推遲了 2024 年的降息定價，整體而言，總體經濟數據比預期還要更好。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，目前認為聯準會在 3 月降息至少 1 碼的機率為 57.1%，前一交易日為 55.5%，均較一周前的 73.2% 下滑。

美國商務部同日公布另一份報告顯示，獨棟住房建設活動在 12 月大幅放緩，新屋開工數下滑 8.6% 至 102.7 萬戶，11 月數據也遭到下修。

包含 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 在內等央行官員，本周對大幅降息的市場預期提出反駁，暗示降息的速度和時間將比市場原本預期的還要更慢。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周四表示，若未來幾個月有更多數據可證明通膨下滑速度比他預期的還要更快，他願意支持比原先預期的第三季還要更快降息。

繼昨日創下 11 月 28 日以來最高水平後，美元兌日元周四幾乎持平在 148.14 日元。日本央行 (日銀) 將於下周一展開為期兩天的政策會議，市場預估其將繼續維持超寬鬆貨幣政策。

歐元下跌 0.08% 至 1.08743 美元，歐洲央行 (ECB)12 月會議紀錄顯示，決策官員對於達成通膨目標感到有信心，但認為仍需保持政策穩定，並注意高借貸成本所帶來的風險。

英鎊延續前一交易日的升幅，上漲逾 0.2% 至 1.2704 美元。英國日前公布 12 月通膨意外回升，為英國央行將比其他同業更慢降息的預期提供支持。

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