Fed波斯提克重申將第三季開始降息 強調謹慎推進政策

根據外媒周四 (18 日) 報導，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示希望看到更多證據表明通膨正朝著央行 2% 的目標邁進，並重申期預估決策者在第三季之前不會降息。波斯提克今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權。

波斯提克周四向亞特蘭大大都會商會 (Metro Atlanta Chamber) 董事會表示：「我目前的預期是，我們將在今年第三季的某個時候首次降息，我們只需要看看數據進展如何。」

他暗示，如果通膨下降的速度「遠快於」其預期，可能會更早採取行動，不過他也重申，自己仍在尋找更多證據，證明通膨正在朝著 2% 的目標前進。

波斯提克補充說，最糟糕的結果將是決策先降低利率，然後在通膨走高的情況下再次升息。他認為通膨降溫可能是個崎嶇的過程，正因如此央行推進政策必須謹慎，避免受波動影響，同時強調要非常確定通膨處在需要的水準才能採取行動。

市場認為，FOMC 在 1 月 30 日至 31 的貨幣政策上將連續第四次維持利率不變。波斯提克此次發言是他在會議靜默期前的最後一次公開談論貨幣政策。

決策者從去年 12 月開始的季度預測暗示，今年將降息 3 次，即降息約 3 碼 (75 個基點)，而官員對市場對今年即將大幅降息的預期持反對態度。Fed 理事華勒(Christopher Waller) 本周稍早表示，政策舉措應「謹慎調整，不要倉促行事」，此後 3 月降息的可能性明顯降低。

波斯提克去年被視為較為鴿派的 Fed 官員之一，他也一再呼籲採取更高水準、更長的緊縮政策，以確保通膨回到 FOMC 的 2% 目標水準。

值得注意的是，亞特蘭大聯準銀行 (Atlanta Fed) 的最新預測顯示，美國經濟去年第四季的年化成長率可望達到 2.4%，雖然這與去年第三季 4.9% 的驚人成長率相比有所放緩，但具韌性的消費者將繼續推動經濟向前發展。

與此同時，Fed 偏好的通膨指標在過去一年中大幅下降，剔除波動較大的食品和能源類別後，去年 11 月核心指標年升 1.9%，略低於聯準會 2% 的目標。