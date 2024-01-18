大者恆大 前50大廠商拿下逾半出口值 5年來集中度躍升12.6個百分點

去年受累於通膨、升息、地緣政治衝突，全球景氣低緩等因素，加上我國出口值又受高基期牽制，全年銳減 9.8%，為近 8 年最大降幅。財政部指出，但與 107 年相較，112 年出口廠商集中度普遍提高，其中前 50 大涵括晶圓代工、IC 設計、封測、石化、鋼鐵、筆電、面板等產業大廠，及運輸物流業者，占比由 38.9% 升至 51.5%，5 年來足足上揚 12.6 個百分點。

根據統計，去年共有 70,571 家廠商向海關申報貨物輸出，平均每家廠商出口值為 613 萬美元。按規模值排序，前 20 名出口廠商即占總出口比重 39.4%，前 50 名占逾半數出口，累計前 1000 名即佔 82.2%，相當於前 1% 廠商即已囊括我國絕大多數出口，顯見出口領先廠商在我外銷扮演舉足輕重的角色。

財政部說明，與 107 年相較，112 年出口廠商集中度普遍提高，其中前 50 大涵括晶圓代工、IC 設計、封測等電子業者，石化、鋼鐵、筆電、面板等產業大廠，及運輸物流業者占比由 38.9% 升至 51.5%，足足上揚 12.6 %，主因我國領導廠商持續致力於研發創新、提升產品競爭力，此外，部分物流業者代為申報輸出金額之擴增，也使得集中趨勢益更加大，出現大者恆大的趨勢。