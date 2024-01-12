全球需求降溫！去年中國出口下滑 2016年來首見

最新數據顯示，中國去年 12 月出口成長 2.3%，但全年出口下滑，削弱了出口帶動中國經濟成長的動能。

中國海關總署周五（12 日）公布的數據顯示，以美元計價，去年 12 月出口較一年前成長 2.3%，進口增長 0.2%，貿易順差為 753.4 億美元。

去年全年貨品出口額年減 4.6% 至 3.38 兆美元，進口也下滑 5.5%。

以人民幣計價，去年 12 月出口較去年同期成長 3.8%，1 進口增長 1.6%，貿易順差為 5,409 億元。

海關總署副署長王令浚表示，外部需求仍然低迷，多個國際機構預測，今年世界經濟和貿易成長不如疫情前。貿易保護主義、地緣政治衝突不斷加劇、紅海航運通道受阻等不確定、難預料因素，都會干擾貿易活動。

不過，王令浚說，近期重點進出口企業的調查結果顯示，超過 3/4 受訪企業預估今年進出口持平或增長，「我們有信心、有能力、有條件、有底氣推動今年外貿繼續向好發展」。

海關總署的數據顯示，去年全年電動載人汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池等「新三樣」產品出口額合計人民幣 1.06 兆元，首度突破兆元大關，並激增 29.9%。

《彭博》則指出，中國正面臨貿易壓力，許多貿易夥伴國內經濟疲弱，加上地緣政治緊張，可能會導致這股貿易壓力難以在短時間內減緩。

在中國國內，房地產市場仍有風險，且通貨緊縮擔憂加劇，經濟學家為此呼籲政府推出更多政策，以催動經濟成長。

中國國家統計局周五公布的數據顯示，去年 12 月消費者物價指數（CPI）較一年前下滑 0.3%，降幅小於去年 11 月的 0.5%，但寫下 2009 年 10 月以來最長頹勢。

