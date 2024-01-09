AI商機+庫存去化 2023年出口4324.8億美元創史上第三高

財政部今 (9) 日公布最新進出口統計，隨著人工智慧等新興科技應用商機活絡，以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，2023 年 12 月出口上升至 399.4 億美元，由於比較基期偏低，年增率擴大為 11.8%，寫下連二紅；綜計 2023 年出口 4324.8 億美元，年減 9.8%，仍創史上第三高。

觀察去年 12 月出口主要貨品中，資通與視聽產品仍居最大成長引擎，出口值首度突破 100 億美元，且年增率高達 94.7%；礦產品受低基期作用，轉為年增 7.2%；電子零組件、基本金屬、機械、塑橡膠及其製品續呈減勢，但跌幅均收斂至 1 年來最小。

2023 年電子零組件及傳產貨品出口俱呈衰退，其中電子零組件減 10.7%，餘減約 2 成上下；僅資通與視聽產品逆勢成長 28.9%，規模值改寫歷史新高紀錄。

主要市場方面，12 月對美國出口金額攀上單月新高，年增 49.7%，對東協、歐洲、日本出口值皆為歷年同月最佳，各年增 21.7%、16.0%、10.1%，對中國大陸與香港則年減 6.4%。

以全年來看，對陸港出口減 18.1%，占總出口比重降至 35.2% 之 21 年來低點；對美、歐市場出口正成長且規模均創新高，占比各升抵 17.6%、9.8%，分別為近 21 年、12 年來最高。

根據統計，12 月進口 288.4 億美元，受半導體設備購置緊縮與電子零組件備料增加交互影響，月增 4.2%、年減 6.5%；2023 年進口 3519.2 億美元，年減 17.8%， 2022 年高峰回落。進出口互抵後，2023 年出超 805.6 億美元，刷新紀錄。

展望今年，全球經濟受到升息遞延效應、美中科技爭端、地緣政治衝突等因素制約，成長力道仍屬平緩，惟隨世界商品貿易量動能回升，加以高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用商機持續擴展，終端產品晶片含量提升，我國第 1 季出口可望延續去年第 4 季之走升態勢。