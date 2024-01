科技變革太快 企業卻步！Gartner：AI今年不會提高企業IT支出

諮詢行業巨頭 Gartner 下調今年資訊科技 (IT) 支出成長的預期,預期儘管科技業全體越來越關注人工智慧 (AI),但生成式人工智慧 (Gen AI) 軟體帶來的影響微乎其微。

Gartner 目前預計今年全球 IT 支出將​​成長 6.8%,低於先前預測的 8%。該研究公司表示,Gen AI 短期內不會顯著改變 IT 支出的成長,表明 IT 管理者正遭受「變革疲勞」。

儘管如此,報告預期 2023 年成長率為 3.3%,2022 年成長率為 3%。

但 Gartner 指出,即使如此加速,變革疲勞仍多少限制了 IT 支出環境擴大,資訊長 (CIO) 可能對「是否簽署新合約、承諾長期計畫或採用新技術合作夥伴」等商務決策相當猶豫,必須看到風險大幅下降且結果確定性更高才能決斷。

Gartner 分析師 John-David Lovelock 表示:「雖然 GenAI 將改變一切,但不會對 IT 支出產生重大影響。」他將 Gen AI 趨勢與之前的其他技術浪潮相互比較,包括物聯網和區塊鏈的興起。

「2024 年將是各組織實際投資規劃如何使用 GenAI 的一年,但 IT 支出將受到更傳統的力量驅動,例如獲利能力、勞動力,且持續不斷的變革疲勞浪潮也會拖累 IT 支出。」Lovelock 說。

今年最大的 IT 支出類別預計是 IT 服務,預計將成長 8.7%,達到 1.50 兆美元,且較去年 5.8% 的成長率提升。

這樣的成長率預計將讓 IT 服務支出超過通訊服務支出。長期以來,通訊服務一直是企業 IT 支出的最大類別。繼去年成長 1.5% 後,今年通訊服務支出預計將成長 2.3%,達到 1.47 兆美元。

然而,Gartner 表示,IT 服務支出強勁成長係因企業投資於「組織效率」和優化專案,並非增加對 AI 的使用程度。

Gartner 預計今年設備銷售支出將成長 12.7%,達到 1 兆美元,而軟體支出預計將成長 4.6%,達到 7320 億美元,扭轉去年 8.7% 的下滑趨勢。數據中心系統支出計將成長 7.5%,達到 2610 億美元。