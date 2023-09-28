〈財報〉IT支出繼續承壓 埃森哲預警2024年業績不如預期

IT 服務公司埃森哲 (Accenture)(ACN-US) 周四 (28 日) 預測全年獲利和第 1 季營收將低於華爾街目標，代表高通膨和利率壓力將損害明年的需求。

該公司第 4 季營收也未達預期。股價在周四盤前交易下跌近 5%。

聯準會本月稍早預測，升息的時間將長於普遍預期，加劇了人們對企業支出需要比預期更長的時間才能恢復到健康水準的擔憂。

印度 IT 服務巨頭 Infosys 7 月將全年營收預期腰斬，理由是客戶對未來專案的決策延遲，而塔塔諮詢服務公司 (Tata Consultancy Services) 也表示需求疲軟。

埃森哲預計第 1 季營收在 158.5 至 164.5 億美元之間；而 LSEG 調查的分析師預測為 164.3 億美元。

該公司還預測 2024 財年調整後每股獲利將介於 11.97 至 12.32 美元之間，低於預期的 12.45 美元。以當地貨幣計算的營收成長預測中位數 2% 至 5% 也低於預期。

與其他科技高管不同，埃森哲執行長史威特 (Julie Sweet) 在 6 月表示，她預計生成式 AI 不會成為明年的主要成長動力，而是將重點放在完成向雲端過渡的公司。

截至 8 月 31 日的第 4 季，埃森哲營收成長 4% 達 160 億美元，低於預期的 160.8 億美元。