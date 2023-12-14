2024企業IT支出三大流向：雲端運算、資安、AI 這三檔股票樂了

《巴隆周刊》專欄撰稿人金泰 (Tae Kim) 在分析 2024 年企業技術支出後認為，明年的大贏家將是雲端運算、安全軟體和人工智慧 (AI) 領域。

Piper Sandler 本周稍早發布 2024 年企業支出報告，該報告訪問近 100 名企業資訊長如何在不同的供應商和市場中確定明年技術支出的優先順序。

Piper 的技術團隊寫道，在雲端運算市場上，支出意願「出奇的強烈」，「此點強化我們的信心，即雲端產業成長在經歷兩年的放緩後，可望在 2024 年重新加速。」

針對哪家供應商 2024 年可以獲得拿下最多企業支出，該分析師表示，微軟 (MSFT-US) 應該是最大的受益者，歸功於 Azure 雲端服務和雲端 app 的新付費 AI 功能。

資安似乎是技術支出的另一個優先考慮因素。各家資訊長表示，駭客惡意攻擊的嚴重程度不斷上升，且政府可能會採取進一步監管。

近 90% 受訪者計劃明增加資安領域的支出，1/5 受訪者計劃增加 25% 以上的支出。Piper Sandler 表示，這樣的調查結果有利於資安公司 CrowdStrike (CRWD-US)，因該公司是利用 AI 和雲端來防禦安全威脅的領導者。

最後，AI 投資支出持續飆升，企業對 AI 的高度廣泛興趣也令分析師訝異。

大約 3/4 技術買家正規劃、測試或實施 2024 年生成式人工智慧 (Gen AI)。AI 也成為企業支出意願的第一項目，62% 受訪者計劃在該技術上投入更多資金，遠較一年前僅 31% 的比例上升許多。

Piper 半導體分析師 Harsh Kumar 表示，在其報告範圍內，該調查結果對輝達 (NVDA-US) 最為有利，因為輝達目前在 AI 晶片市場上佔比 70% 以上。

他估計，到 2027 年前，用於 AI 的圖形處理單元 (GPU) 市場可能成長至超過 4000 億美元的規模。

根據 FactSet，輝達的數據中心營收 (該公司 AI 業務的良好代表) 今年估計約 430 億美元，倘若整體市場規模擴大至接近 4000 億美元，那麼輝達還有好幾年可蓬勃發展。