研調：2024年全球AI伺服器將超過160萬台 年成長達40%

AI 題材持續火燙，2024 年將持續拓展至更多的邊緣 AI 應用，或是延續 AI 伺服器的基礎，推至 AI PC 等終端裝置。研調 TrendForce 預期，2024 年全球 AI 伺服器將超過 160 萬台，年成長達 40%，且後續將有更多的 CSP 投入。

TrendForce 指出，邊緣 AI 應用將回歸至終端 AI PC，藉以分散 AI 伺服器的工作量能，進一步擴大 AI 使用的規模。 TrendForce 定義 AI PC 需達微軟 (MSFT-US) 要求的 40 TOPS 的算力基礎，TrendForce 認為要滿足此需求的新品，今年下半年才會出貨，待英特爾 (INTC-US) 於年底推出 Lunar Lake 後，2025 年才有望快速成長。

TrendForce 表示，以微軟 Copilot 對算力的要求，高通 (QCOM-US) 在去年底發表的 Snapdragon X Elite 平台，並將在今年下半年推出符合 Copilot 標準的 CPU，且算力可達 45 TOPS。另外，AMD(AMD-US) 將推出的 Ryzen 8000 系列 (Strix Point)，估計也符合 Copilot 的算力要求。

至於英特爾在去年 12 月推出的 Meteor Lake，其 CPU、GPU 與 NPU 加總的算力僅 34 TOPS，不符合微軟 Copilot 要求，但預期年底推出的 Lunar Lake 算力有機會超過 40 TOPS 門檻。

TrendForce 指出值得注意的是，未來高通、AMD 以及英特爾競逐 AI PC 過程中，將牽動 x86 與 ARM 兩大陣營在邊緣 AI 市場的競爭。 TrendForce 解釋，由於高通有望率先符合微軟算力需求，以 PC 主要 OEM，如戴爾 (DELL-US)、HPE(HPE-US)、 LENOVO，或華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 等，將陸續在今年開發搭載高通 CPU 的機種，爭取首波 AI PC 商機，將帶給 x86 陣營一定威脅。