法院駁回蘋果動議 兩款具血氧功能Apple Watch再度遭美禁售

美國聯邦上訴法院周三 (17 日) 作出裁決，拒絕繼續暫停對蘋果 (AAPL-US) 智慧手表實施的進口禁令，這意味著蘋果將不得不再度於美國停售具有血氧功能的 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2，與 Masimo 的專利之戰遭遇挫敗。

與此同時，針對上述禁令所提出的上訴仍在進行中，蘋果認為這可能會持續至少一年或是更長一段時間。

法院的決定意味著蘋果可能不得不轉向備案計畫：銷售不具血氧監測功能的 Apple Watch。為了應對禁售令，蘋果已開發一種軟體，可從智慧手表中移除血氧偵測功能。

外媒引述法庭文件指出，美國海關和邊境保護局上周認定，蘋果重新設計的智慧手表可不受進口禁令限制。

對蘋果來說，這場法庭爭訴可說是前所未有的局面，因為這將威脅到該公司最有利可圖的市場之一。Apple Watch 是蘋果穿戴裝置、家居和配件部門的核心業務，去年為蘋果賺進超過 10% 的收入，即近 400 億美元。

美國國際貿易委員會 (ITC)10 月時裁定，蘋果最新款智慧手表侵害了醫療科技公司 Masimo 的血氧偵測相關專利，這迫使蘋果必須在聖誕節前夕暫停銷售這些產品。蘋果當時向聯邦上訴法院聲請暫停禁售令，並暫時獲准，Apple Watch 也得以重新上架。