ECB總裁拉加德：央行可能會在今夏降息

根據外媒周三 (17 日) 報導，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示 ECB 在今年夏天可能會降息，不過經濟數據在一定程度上仍有些不確定性，一些指標並沒有在決策者們希望看到的水準上。

儘管在 ECB 貨幣政策會議「靜默期」開始的前一天，拉加德鬆口官員正走在最終降低借貸成本的道路上，但他仍與其他許決策者一同試圖打消市場對即將降息的預期。

拉加德表示，決策者們各有自己的觀點會給予尊重，但通常決策是由經濟數據決定，由於 ECB 決策者來自不同國家，有各自的通膨數據，因此每位決策者的看法也是不同的。至於對市場聚焦在可能的降息方面，拉加德表示如果預期與可能發生的情況相比過高，無助 ECB 對抗通膨。

上述言論傳出後，貨幣市場也做出回應，下調對 ECB 今年降息幅度預期。目前市場預估，到今年底 ECB 將降息 140 個基點，相當於降息 5 次，而第六次降息的機率為 60%。交易員上周末已經完全消化 6 次降息，另外對第一次最快在 4 月降息的信心也有所下降，此前市場投資人認為這是必然的。

荷蘭央行總裁 Klaas Knot 在受訪時表達其對市場投資人押注的看法。他說：「很明顯市場操之過急，最終可能會弄巧成拙。雖然 ECB 樂觀認為通膨率在 2025 年有可能回到 2% 目標，但要實現還有很多事情需要順利進行。」

另一方面，ECB 管理委員會成員 Bostjan Vasle 同日表示，預估第二季進行首次降息時間為時過早，而法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 則說，現在 ECB 討論今年何時開始降息還太早，一切都是以經濟數據為主。

拉加德也承認，官員們都需要看到更多證據才能確定通膨往正確的方向發展。她說：「我們正走在正確道路上，往 2% 的目標前進，但除非對可持續現況有信心以及數據支持，否則不會宣布戰勝通膨，現在還不是時候。」

市場分析指出，ECB 仍擔心薪資上漲風險，其中管理委員會成員之一的首席經濟學家 Philip Lane 已經暗示，應該等到今年第一季數據出爐後再開始鬆綁貨幣政策。