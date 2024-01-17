台幣再貶1.97角 央行：主要受聯準會官員不須快速降息談話的影響

台北股匯市今 (17) 日呈現雙殺格局，加權指數續跌 185 點，主要因外資在集中市場狂賣 782 億元，創史上單日第三大賣超，而新台幣也重挫 1.97 角，對此，中央銀行指出，聯準會官員談話對全球金融市場常有巨大的影響力。

新台幣今日兌一美元收在 31.589 元，貶值達 1.97 角，創去年 11 月下旬來新低價，央行統計，元月以來貶值達 2.7%。

央行直指，聯準會官員談話對全球金融市場常有巨大的影響力，例如，深受外界矚目的聯準會理事 Christopher Waller 昨日表示，由於美國經濟表現不錯，且通膨緩慢朝政策目標下滑，因此，未來聯準會不必像以前快速降息。

Christopher Waller 此番言論，導致市場預期 3 月聯準會降息機率由接近 80%，一口氣降至 63.3%。

央行進一步說明，受到 Waller 言論的影響，加上近期紅海事件影響海運運費，市場通膨疑慮略增， 昨日 10 年期美國公債殖利率上揚 12 個基點，美元指數續強，美股三大指數下跌，拖累今日亞洲股市續跌，其他貨幣對美元匯率多呈貶值。

央行統計，今年以來新台幣兌美元貶值 2.7%，但小於日圓貶幅 4.62%、韓元貶 4.18%，泰銖貶 3.87%。

央行強調，新台幣匯率走勢仍相對穩定，且比起去年 11 月的 32.484 元，仍升值 2.83%。