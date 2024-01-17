台股三大利空罩頂 外資三天賣超1324億元 留意一止穩訊號

台股加權指數今 (17) 日續跌 185 點，尤其外資在集中市場狂賣達 782 億元，創史上單日第三大賣超，累計三天賣超 1324 億元，造成股匯雙殺格局，新台幣同步重貶 1.97 角；投顧分析，近來大盤陷修正壓力，主要是反映聯準會偏鷹態度轉強、法人於封關前調節持股部位避險，以及對去年第四季企業財報匯兌損失的提前反應所致，建議投資人先留意新台幣何時止穩，將是本波段修正告一段落的訊號。

國泰證期研究部分析，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克最新表態，若過早降息，通膨恐會如同「蹺蹺板」般起伏不定，為確保通膨平穩，利率應維持不動直到夏季，此說法令市場預測，聯準會降息時點恐延後。

不過，國泰證期研究部認為，儘管通膨隱憂存在，但目前市場預期聯準會 3 月降息的機率仍維持在 70% 左右，市場資金面寬鬆不變。

元大投顧則認為，國內總統大選不確定因素解除，但以巴衝突已蔓延至紅海和黎巴嫰，造成法人機構趕在春節封關前調降持股部位，藉此降低連假期間的國際政經變化風險。

另一方面，由於去年第四季新台幣兌美元匯率升幅大，可看到大立光 (3008-TW) Q4 單季匯損高達 28.5 億元，每股純益 (EPS) 因匯損侵蝕 21.36 元，幾乎把前兩季的匯兌收益盡數回吐，元大投顧預期，以外銷為主的產業去年第四季財報也面臨匯損風險。