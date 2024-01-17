史上第三大賣超 外資狂賣782億元 三檔電子、金控股首當其衝

台股在 2024 年開紅盤以來的漲多拉回壓力尤以本周最大，今 (17) 日大盤收盤再重挫 185.08 點，收在 17161.79 點並摜破季線，成交值 3820.43 億元，外資今天在集中市場賣超台股 782.23 億元，列史上第三大賣超金額，加計在 OTC 賣超的 47.61 億元，外資單日在台股提款高達 829.84 億元。

同時，外資除邊續 16 日賣超的中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW) 之外，今天加大力道調節聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、鴻海 (2317-TW) 及運輸類股的長榮航 (2618-TW)，其中外資今天賣超聯電 94919 張居第一 位，在聯電單一個股提款高達 46.61 億元。

元月 17 日三大法人外資賣超，投信、自營商買超，合計賣超 699.05 億元， 其中，外資賣超 782.23 億元，投信買超 68.33 億元，自營商買超 14.84 億元；至於期貨市場方面，外資今天交易淨口數爲空單 2910 口 ，未平倉合約口數降爲 14523 口 。

證券分析師張陳浩指出，造成昨日及今天外資大賣金控股的主要原因在於美國 Fed 今年停止升息並降息的指望可能向後遞延或降息幅度縮減，除了已經造成美元指數走高之外，恐進一步引爆美債殖利率的走高及公債價格的走低，此一趨勢一旦實現且加劇，勢將造成台灣持有美債的壽險業及金融業因此蒙受損失，也因此連兩日大舉拋售台股的金控股持股，並且持續匯出資金。

同時，外資大舉匯出也造成新台幣匯率 16 日收盤 貶 1.77 角，今天新台幣兌美元匯率以 31.589 元作收、貶值 1.97 角，兩日合計貶 3.74 角，加上股市的連兩日重挫，造成台北金融市場連兩日「股匯雙殺」的局面。

張陳浩指出，台北股市的連跌，固然在走勢技術型態上已經明顯轉弱，但外資的心態更居一大關鍵，目前在重要環節上，在觀察美國的 1 月 PPI 及 CPI 數字的進一步揭露能否顯示通膨已經獲得控制，才能讓 Fed 的停止升息及降息回復到原預期的軌道，打消目前金融市場過深的疑慮。

元月 17 日外資在集中市場買超較多的個股爲，達運、零壹、工信、京城銀、亞力、恩德、慧洋 - KY、藍天、昆盈、矽統；元月 17 日外資在集中市場賣超較多的個股爲，聯電、華邦電、中信金、新光金、開發金、台新金、國泰金、鴻海、第一金、富邦金。

元月 17 日投信在集中市場買超較多的個股，群創、聯電、中信金、緯創、長榮航、文曄、京元電、大聯大、力成、日月光投控；元月 17 日投信在集中市場賣超較多的個股，旺宏、華新科、佳世達、金像電、華通、全新、巨大、陽明、勤美、華邦電。

元月 17 日自營商在集中市場買超較多的個股，聯電、友達、中信金、台積電、永豐金、仁寶、華新、元大金、遠東新、開發金；元月 17 日自營商在集中市場賣超較多的個股爲，中工、華通、中石化、大亞、新光鋼、精英、長榮航、華泰。

外資今天在集中市場賣超台股 782.23 億元，列史上第三大賣超金額，僅次於 201 年 2 月 26 日單日賣超 944.17 億元及 2022 年 3 月 7 日的單日賣超 823.71 億元。

儘管外資在台股加速提款，但張陳浩認為，2024 年爲美國的總統大選年，角逐者在整體上通膨控制與經濟成長的選擇上，將必然優先選擇刺激經濟成長，在此一前提之下，將有助於外資回流台北股市，而且再於 2024 年激勵台股改寫歷史新高。