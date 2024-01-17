臻鼎-KY擬發行ECB籌資4億美元今完成訂價 預計1/24掛牌

PCB 廠迎接市場需求復甦，蘋果供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW) 擬發行海外可轉換公司債 (ECB) 籌資 4 億美元，並在今 (17) 日晚間宣布完成訂價，轉換價格為新台幣 109.62 元。

臻鼎 - KY 指出，本次發行零票面利率的海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為 3.375%，轉換價格為新台幣 109.62 元，募集海外公司債總額為美金 4 億美元，預定發行日為 2024 年 1 月 24 日。本次所募集資金將用於充實營運資金與償還銀行借款，進而以穩健的財務體質，持續投資先進技術研發，強化在高階產品市場地位。

臻鼎 - KY 指出，本次發行海外可轉換公司債由 Citigroup Global Markets Limited 及 UBS AG Hong Kong Branch 為此次發行的聯席全球協調人及承銷商。

臻鼎 - KY 2023 年 12 月營收 148.42 億元，月減 21.22%、年減 11.08%；第四季營收 545.56 億元，季增 30.14%、年增 3.13%，2023 全年營收 1515.57 億元，年減 11.55%，符合公司先前預期。

臻鼎 - KY 2023 年前三季營收 970.02 億元，毛利率 16.27%，年減 5.66 個百分點，前三季稅後純益 26.85 億元，年減 71.72%。每股純益 2.84 元。

展望 2024 年，臻鼎預期，雖消費需求復甦力道與地緣政治情勢仍待觀察，隨著供應鏈庫存逐步回到健康水位，2024 年將在低基期上溫和成長。