中大型電子股淪元月外資提款機 台積電、聯發科遭賣百億元

新台幣連日貶值反映國際美元轉強，1 月以來已貶值達 2.8%，在此同時，外資大賣台股達 1569 億元，幾乎快要回吐 12 月買超約 1800 億元，統計前 10 大外資提款機幾乎全是中大型電子股，以台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 分別遭賣超 151.75 億元、103.7 億元最多。

外資今年以來合計賣超台股高達 1569 億元，並造成資金匯出壓力，就金額來看，前 10 大外資提款機幾乎全是電子股，尤其台積電達 151.75 億元最多。

除了台積電成為最大外資提款機，其次還有聯發科遭賣超 103.7 億元，台達電 (2408-TW) 近 100 億元，鴻海 (2317-TW) 和元大台灣 50(0050-TW) 均在 95 億元上下。

而外資也賣超聯電 (2303-TW) 和緯創 (3231-TW) 均超過 50 億元，南電 (8406-TW) 近 40 億元，國泰金 (2882-TW)37.16 億元，華邦電 (2344-TW)、宏碁 (2353-TW) 和英業達 (2356-TW) 均超過 30 億元。

由於外資賣股後匯出，新台幣今年以來重貶逾 2.8%，今日兌一美元收在 31.589 元，貶值達 1.97 角，創去年 11 月下旬來新低價。

央行也對此說明，由於國際美元走強，外資資金持續流出，將持續密切注意資金進出情形。