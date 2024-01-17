環球晶創上櫃首例 以持有世創股票發行海外附認股權公司債

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日公告，旗下全資德國子公司 GlobalWafers GmbH 在德國時間 16 日完成 3.452 億歐元海外附認股權公司債訂價，交換標的為持有之世創 (Siltronic AG) 股份，初始交換價格為每股 111.34 歐元，溢價約 30%；此次交易也是首件由臺灣上櫃企業之子公司，以持有的德國上市股票為交換標的發行之海外附認股權公司債案例。

環球晶指出，此次發行海外附認股權公司債，主要是為積極管理持有的 Siltronic AG 股份，有效回收資金並優化相關融資成本，以執行新台幣 1000 億元的資本支出 計劃。

環球晶認為，著眼 Siltronic AG 股份未來變現能力具有高於目前市價潛力，透過 海外附認股權公司債，公司能保留 Siltronic AG 股票的未來上漲空間；此外， 海外附認股權公司債交易也能在當前高利率的環境下，降低融資成本。

展望後市，環球晶看好，此次發行公司債有助於公司持續推動產能擴建計畫，以維持公司競爭力。

環球晶補充，本次交易為首件由臺灣上櫃公司之子公司以其持有德國上市股票作為交換標的，所發行之海外附認股權公司債案例，此次交易廣受國際機構投資人好評，充分顯示專業投資人對環球晶營運優異表現與前景之肯定，以及對於公司未來策略的深度瞭解。

本次海外附認股權公司債由環球晶提供保證，由兩項所組成，一是將於 2029 年到期、 且票面利率為 1.50% 之優先無擔保公司債，二是初始交換價格為每股 111.34 歐元 (較參考價格溢價達 30.0%) 之可分離認股權。

環球晶強調，本次發行所得資金將用於償還環球晶集團既有借款及充實營運資金，發行人已與野村證券針對發行之海外附認股權公司債進行一借券安排。