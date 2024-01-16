Netflix攜家樂福推出訂閱方案 力拚增加訂閱用戶

Netflix 正與法國零售商家樂福試行一項聯合計畫，目的是替其平價訂閱方案贏得更多客戶，該計畫模仿亞馬遜 (AMZN-US) 增加串流媒體客戶的模式。

根據外媒周二 (16 日) 報導，兩家公司在一份聯合聲明中表示，將對法國波爾多 (Bordeaux) 和盧昂 (Rouen) 的用戶推出每月 5.99 歐元 (6.52 美元) 的標準廣告訂閱方案，方案中包括家樂福品牌超市產品的 10% 折扣，以及訂單超過 60 歐元的免運優惠。

家樂福表示，倘若有足夠多的用戶參加這項試驗，將把這項服務擴大到法國各地的客戶。另一方面，Netflix 目前正在尋找推廣平價訂閱方案的方法，該方案於 2022 年推出，截至去年 11 月該方案在全球共有 1,500 萬用戶。

值得注意的是，亞馬遜 Prime Video 在替其串流媒體服務招攬更多訂閱戶也採取類似策略，將其 Prime Video 訂閱作為其 Prime 快遞服務的一部分。

Netflix 的銷售總監對與家樂福的合作表示：「多虧這次合作，我們希望讓公司的影集、電影和遊戲更容易讓新用戶接觸。」

截稿前，Netflix(NFLX-US) 周二盤前股價下跌 0.49%，每股暫報 489.74 美元。