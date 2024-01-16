報導：中國延遲波音737 Max交付進度 要求進一步安全檢查

波音 (BA-US) 的安全疑慮，再度打擊這家公司在中國市場的飛機交付進程。

《華爾街日報》周一 (15 日) 報導，波音公司向中國交付 737 Max 飛機的計畫再面臨延誤，並稱中國南方航空公司 (600029-CN) 計畫對 737 Max 飛機進行更多檢查。南航是此前購入波音該機型飛機的中國航空公司之一。

波音 MAX 9 機型於 1 月 5 日在阿拉斯加飛行，一塊艙門在半空中掉落，隨後被美國聯邦航空管理局 (FAA) 停飛。

中國航空公司沒有 MAX 9 飛機，但這事件顯然引起了中國的擔憂，中國正在恢復 737 MAX 系列其他飛機的交付。2019 年，在 737 MAX 8 飛機發生兩起致命事故後，北京暫停了交付。

《華爾街日報》引述知情人士的話稱，中國南方航空正計畫對對未交付的 MAX 飛機，進行額外的安全檢查。

不過，也有知情人士說，去年 12 月底波音發現 737 Max 螺栓存在缺陷後，中國民航局就已決定暫緩接收波音該系列飛機，這和 1 月初的 Max 9 飛機事故無關。

知情人士並稱，作為春運前例行工作的一部分，中國民航局也專門要求航空公司對所有波音飛機進行安全檢查。

波音公司在美國國內面臨的問題也在增加。 美國聯邦航空管理局上周進一步延長了 MAX 9 的停飛期限，並表示需要更多數據才能允許飛機重返天空。 由於停飛，阿拉斯加航空繼續取消約 20% 的每日航班，聯合航空則取消約 7% 的每日航班。