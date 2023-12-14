波音股價連漲6日 華爾街為何連連喊買？

波音 (BA-US) 周三 (13 日) 股價觸及 52 周高點，在與華爾街和商業航空航天業相關因素推動下繼續飆升。

波音周三上漲 0.92%，收每股 250.91 美元，為連續第六日上漲，且過去 10 個交易日有 9 日上漲。過去一個月漲幅約 22%，在此期間僅有 3 日收低。

道指周三上漲 1.4%，S&P 500 指數上漲 1.37%。波音周二收在 52 周新高，周三又創另一個 52 周高點，交易價格高於每股 250 美元。

波音的上漲動力大部分歸功於華爾街的推動。過去 30 日德意志銀行和 RBC 的分析師將波音股票評級自「續抱」調升至「買進」，另外分別來自 Stifel 和 William Blair 的兩位分析師則以「買進」評級開始追蹤波音股票。

華爾街的正面評級和上調舉措通常有利股市，華爾街變得如此積極正面，說明了多頭市場和財務狀況改善。

儘管美國製造業採購經理人指數 (PMI) 顯示，美國工業經濟已經萎縮一年多，但商業航空航太業正在經歷自身週期。經過多年因 COVID-19 需求下降、縮限產量的供應鏈問題後，已恢復成長。

波音預計今年交付 520 架飛機，2024 年交付 700 架，025 年交付 800 架。在新冠疫情大流行和 737 MAX 噴射機全球停飛之前，波音 2018 年交付了創紀錄的 806 架飛機。

飛機交付量增加，預計可推升自由現金流。分析師預估 2023 年自由現金流為 33 億美元，2024 年為 60 億美元，2025 年為 95 億美元。自由現金流數據改善有利股價，尤其到了年底，分析師會更新其財務模型和股票估值。

以 Seaport 分析師 Richard Safran 為例，他近期沒有升級或下調波音股票評級，他已給予該股「買進」評級，本周稍早將目標價自 246 美元上調至 287 美元。他最大的變化是，波音的估值約 2026 年自由現金流的 15 倍，他的舊目標價是 2025 年自由現金流的 15 倍。

根據彭博報導，過去一個月，華爾街將對波音股票的平均目標價自每股不到 240 美元，調升至接近 260 美元。

波音 12 月的股價走勢對投資人有一些影響。投資者應從快速改善的產業中尋找價格合理的股票。

波音 2019 年 3 月 1 日創紀錄的收盤價達每股 440.62 美元，目前的股價意味較該高點下跌約 43%，但僅憑這點不代表波音股價便宜。

當時在 MAX 困境或新冠疫情大流行發生之前，華爾街當時預期波音 2020 年可產生約每股 30 美元的自由現金流。2019 年 3 月，波音交易價約該數字的 15 倍，與 Safran 推測波音 2024 年股價的倍數相仿。