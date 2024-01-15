美國晶片禁售令發威 去年中國積體電路進口額減少15.4%

去年在全球晶片市場低迷、美國晶片禁售令等因素影響下，中國積體電路進口數量和金額均大幅下降。

據《第一財經》報導，中國海關總署官網最新數據顯示，2023 年中國累計進口積體電路達到 4,795 億顆，較 2022 年下降 10.8%；進口額為 3,494 億美元，減少 15.4%。二極管和類似半導體組件進口量也下降 23.8%。

業界人士認為，中國積體電路和半導體設備進口疲軟，反映 2023 年全球經濟逆風，特別是中國智慧手機和筆電銷售疲軟等因素的影響。

與此同時，中國企業也努力提高本土晶片產量，以減少對進口晶片的依賴。

「一方面是低階消費電子晶片需求的疲軟，另一方面是需求更大的高階 AI（人工智慧）晶片的禁售，兩個主要因素導致了去年中國晶片進口量的急劇下滑。」一位中國晶片企業管理人士表示。

儘管中國在人工智慧晶片領域要大規模出貨仍有待時日，但得益於中國政府推動建立更具彈性的晶片供應鏈，在傳統晶片生產領域，中國本土廠商正在積極提升產能，這些晶片用於汽車、家電等產業，不受美國限制措施影響。

公開訊息顯示，中芯國際 (688981-CN) 、華虹集團 (01347-HK) 、合肥晶合集成擴產最積極，擴產將聚焦於驅動晶片、CIS/ISP 與功率半導體分立器件等特殊工藝。

中國企業大規模投入傳統晶片製造，正處於全球晶片產業即將迎來復甦的時點。

研究機構 Gartner 分析師盛陵海說：「從 2023 年行業整體的表現來看，PC、手機等電子產品的晶片庫存已經消耗得差不多了，2024 年會帶動行業進一步實現復甦。」

研究機構 Informa Tech Omdia 半導體研究總監何暉也持相同觀點。她表示：「從消費端來看，2024 年電子消費和手機預計都會好於 2023 年的表現，記憶體晶片也出現了漲價的趨勢。」

統計數據顯示，中國本土半導體廠商 2023 年產能增長 12%，晶圓產能達到每月 760 萬片，預估 2024 年產能將擴大至每月 860 萬片。分析師認為，本地生產可滿足中國大部分成熟晶片需求。

IC 研究公司 TrendForce 近期報告則顯示，中國目前有 44 座正在運作中的半導體晶圓廠，另有 22 座在建。該機構預測，到 2024 年底，32 座中國晶圓廠將擴大 28 奈米以及更舊成熟晶片的產能。