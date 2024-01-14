賴清德勝選 美國祝賀「期待合作」 中國：堅決反對！

民進黨總統候選人賴清德當選總統，美國國務院發出賀電，表示期待與賴清德及台灣各政黨領袖攜手合作，中國外交部發言人對此表示，北京堅決反對，認為這是美方向台獨勢力釋出嚴重錯誤信號。

中國外交部發言人周日（14 日）表示，美國國務院就台灣總統大選發表聲明，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方的僅與台灣保持文化、商務等非官方關係的政治承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中國外交部發言人說，台灣是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「一個中國」原則是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台展開任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。

中國外交部發言人表示，我方敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題視為遏制中國工具等承諾落到實處。

美國國務卿布林肯在周六發表聲明，祝賀賴清德勝選，並表示美國期待與賴清德以及台灣各政黨領袖攜手合作，一同追求共同利益和價值，進一步深化台美非官方關係。布林肯並聲稱，這符合以台灣關係法、美中三個聯合公報、對台六項保證為指導的美國「一個中國」政策。