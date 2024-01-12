〈航運指數〉SCFI連7紅彈升16% 美國兩大航線運價均狂飆逾40%

中東政經局勢再度轉緊張，美國和英國對葉門境內叛軍控制的目標進行空襲，海運運價受各種高度不確定因素影響，上海航交所今 (12) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 再度狂飆 16.3% 至 2206.03 點，較上周大漲 309.38 點，呈現連 7 紅，漲幅擴大；除了歐洲線繼續大漲 8.08%，美西線、美東線運價分別狂飆 43%、47.88%。

本周三大長程線運價連袂飆，反映紅海危機造成的缺艙潮。

歐洲線運價續彈 8.08%，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 3103 美元，周漲 232 美元，地中海線隨歐洲線反彈，每 TEU 來到 4037 美元，反彈 417 美元，漲幅 11.5%，惟波斯灣航線營運陷入不確定性，下滑 114 美元至 2224 美元，跌幅 4.87%。

而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價飆至 5813 美元，一口氣漲 1882 美元，漲幅 47.88%；美西線每 FEU 報價 3974 美元，強漲 1199 美元，漲幅也達 43.2%。

由於紅海危機造成運價狂飆，美系外資在最新出爐的報告中表示，重申長榮 (2603-TW)「加碼」評等，目標價由 166 元調高至 220 元，看好其積極主動船隊優化和擴張、卓越的成本管理等優勢。

法人分析，美國和英國對葉門境內叛軍控制的目標進行猛烈空襲，是美國自 2016 年來首度對葉門「青年運動 (Huthi)(胡塞武裝)」組織發動攻擊，以目前紅海地區的實際情況，航商繞行好望角，一趟歐洲線來回航行時間多出將近 20 天，以 12 月 18 日起全球各大船公司陸續暫停通行紅海為起點往後推算 20 天，預期市場缺櫃現象 1 月中旬起陸續出現，運價漲勢也外溢至各大航線。