〈碳權交易〉台糖推動自然碳匯 搶先成為台灣首項登錄國際土壤碳匯專案

國營企業台糖 (1237-TW) 積極推動淨零轉型中 12 項關鍵策略的「自然碳匯」，在去年 12 月宣布，其加入「小農種碳」的專案計畫在去年 2 月已經通過國際認證平台黃金標準的審查，且取得 6 項 SDGs，成為臺灣首項國際土壤碳匯專案，正式登錄於黃金標準官網。

台糖指出，土壤碳匯是自然碳匯的重要路徑。台糖說明，甘蔗為 C4 作物中光效率極高的作物，甘蔗擁有快速生長和高固碳效率的特性，被視為一種具固碳潛力的植物，有助於減緩大氣中二氧化碳增加的速度，進而對抗氣候變遷。

碳交所總經理田建中也舉例小農種碳的方法學，他說明若小農為有機耕種，土壤的酸鹼值就會改變，土壤中二氧化碳的能力就會增加，也是方法論的碳權之一。

台糖目前種植甘蔗的面積維持 1 萬公頃左右，且在全面導入產銷履歷自願性農產品驗證制度下，將糖廠副產品濾泥及蔗渣等有機資材回歸蔗園，除了可提升耕地肥力外，對於增加可長期封存的土壤有機碳 (土壤碳匯) 也能有所貢獻。

小農種碳專案的規模為 500 公頃以下的微型專案，目前已經集結約 300 位的小農登記約 270 公頃的農地。台糖與天地和氣股份有限公司合作，初步規劃以柳營農場 2 公頃的蔗作地參與小農種碳專案，提高濾泥等有機肥料的比例，減少化學肥料的使用，也是唯一透過甘蔗栽種增加土壤碳匯的企業。

台糖說明，參與專案的場域在 2022、2023 年甘蔗收成之後，將依照黃金標準推薦的方法學進行土壤基準線採樣，送交農業部進行土壤有機質和有機碳檢測，進一步追蹤、比對場域在甘蔗生長期間至採收後的土壤有機質變化，評估蔗園的種碳潛力。

碳交所總經理田建中也舉例小農種碳的方法學，他說明若小農為有機耕種，土壤的酸鹼值就會改變，土壤中二氧化碳的能力就會增加，也是方法論的碳權之一。田建中也指出，由於蘋果推動碳移除，蘋果供應鏈會有自然碳匯的需求，因此預計第 2 批上架的國際碳權中，也擬納入自然碳匯的碳權商品。