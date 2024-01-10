葉門武裝組織再對紅海商船發動襲擊 為迄今為止最大規模

葉門反政府武裝組織「青年運動」(Houthis) 周二 (9 日) 晚間對紅海航道發動迄今為止規模最大的襲擊行動，正在該區巡邏的五艘美國和英國軍艦也對此作出回應。

美國中央司令部 (US Central Command) 在 X 上發布聲明表示，盟軍擊落了 18 架無人機、2 枚反艦巡弋飛彈和 1 枚反艦彈道飛彈。正在中東展開訪問行程的美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 日前警告，若葉門武裝份子繼續襲擊紅海船隻，勢必將面臨後果。

根據 CNBC 報導，至少有兩個地點發生襲擊事件，包含葉門摩卡 (Mokha) 西南部以及荷台達 (Hodeidah)。一位美國官員稱，本次襲擊發生時，約有 50 艘商船正在該地區航行。

中央司令部表示，周二的襲擊行動沒有造成任何傷亡或船隻受損。這是青年運動自 11 月 19 日以來，對紅海航線進行的第 26 次襲擊行動。一名國家安全官員向 CNBC 表示，本次是針對紅海商船最大規模的一次攻擊。

五角大廈官員向 CNBC 表示，已有四艘聯軍軍艦部署於該區。沒有伊朗軍艦參與其中。

白宮沒有立即回應對青年運動最新行動的評論請求。

在伊朗的支持下，過去幾個月來，青年運動不斷對行經紅海的船隻進行一系列攻擊，以抗議以色列轟炸加薩。此舉迫使主要航運公司重新規劃航線，改繞行距離更長的非洲航線，不僅增加了供應鏈中斷風險，還可能進一步削弱原本就已脆弱的全球經濟。