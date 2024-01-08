中菲行提2024海空展望 看紅海危機恐難大幅拉運價

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (8) 日公布去年 12 月合併營收為 19.29 億元，月減 1.58%，年減 15.83%，全年合併營收 215 億元，年減 47.32%，對於海空運近期市況，中菲行不諱言，紅海危機不至於大幅影響運費，而 1 月通常是空運轉淡月份，目前海轉空需求也不明顯，已備妥不同的物流方案提供客戶選擇。

就整體產業市況來看，中菲行指出，電子產業在年底盤點庫存、補急單後，還在等待選後地緣政治的變化，再調整相關產線與和產品布局，因此近來新增訂單、生產指標出現回跌現象。

展望 2024 年，中菲行認為，製造業今年對美國、墨西哥、歐盟和印度市場都有期待，對中國市場則偏向保守。

對於海運市況，中菲行說明，船公司於 12 月採取的空班策略與 11 月大致相同，跨太平洋東行航線和歐洲西行航線兩大主航線 12 月每周約減班 10-20% 的艙位，使 12 月 1 日、15 日的運費漲價行動成功實施，多數貨運業者在農曆新年之前，仍有信心推動運費漲價。

同時，巴拿馬運河的水位大幅下降，船隻通過作業效率降低，再加上紅海恐怖攻擊事件所帶來的不確定性，均再次造成國際供應鏈斷鏈的危機。

不過，中菲行直指，紅海危機主要是供給面衝擊，「短期雖有波動，但不致大幅度影響運費及通膨情況」，仍視長期需求而定。

空運方面，雖全球兩大運河遭遇天災人禍，惟海轉空運需求不明顯。

就全年來看，因不少廠商陸續將部分生產線移往東南亞及印度，區域型的貨運量增加，中菲行因具備長期建構在東南亞和印度據點的優勢，並掌握優質跨國企業的客戶，看好有助增加相當的業務。

中菲行看好今年潛力產業包括人工智慧、資通訊產業，配合生成式 AI 可望推升一波個人電腦 (PC) 和手機的換機潮，但機械、紡織產業是否好轉尚需觀察；中菲行將繼續爭取高科技、能源控制、半導體、消費電子、電動車、網通事業，以及跨境電商市場商機。