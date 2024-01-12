〈台股盤後〉選前最後交易日17500點失而復得 周K連二黑

選前最後一個交易日，台股今 (12) 日開低震盪，一度跌破 17500 點關卡，儘管午盤在 AI、貨櫃等指標股撐盤下，指數一度翻紅小漲，但追價無力下再度面臨賣壓壓力，終場收在 17512.83 點，下跌 32.49 點或 0.19%，成交量 2793.61 億元，周 K 連二黑。

觀察電子股表現，電子三雄中，台積電 (2330-TW) 平盤震盪，終場下跌 2 元或 0.3%，收在 584 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 6 元或 0.65%，以 926 元作收；鴻海收在平盤。

AI 股兩樣情，廣達 (2382-TW) 午盤資金拉抬下，終場上漲逾 3%，緯創 (3231-TW)、國巨 (3237-TW)、奇鋐 (3017-TW) 等竄出頭收紅；宏碁、華碩等 AI PC 股則下跌超過 2%，仁寶、威盛、技嘉等也收黑。

選前押寶股包含重電、太陽能、生技等，重電包含華城 (1519-TW) 勁揚約半根停板，天揚、亞力、長佳、樂事綠能、中興電、士電等逆勢收盤上。

太陽能則在寶碩亮燈下，雲豹能源、有成精密、倉和、虹揚 - KY、安集等也表現也不俗。生技股出現選前行情，順藥逼近漲停價，高端疫苗、易威、奈米醫材、大江、晟德、博晟生醫、浩泰、中裕、智擎、益安、大樹都有約 1% 左右漲幅。

大立光去年第 4 季毛利率一口氣季增逾 10 個百分點，重回 5 字頭，達 52.7%，為一年來高點；稅後純益 49.7 億元，季減 16.5%，每股純益 37.25 元，激勵今日股價重回 5 日線，也帶動先進光、保勝光學、新鉅科、玉晶光、亞光等光學族群收紅。

紅海緊張情勢持續升溫，全球最大貨櫃輪航商地中海航運公司 (MSC) 宣布調漲運價，國內航運族群反彈走高，貨櫃三雄中，陽明、長榮勁揚逾 5%，萬海也有約 3% 漲幅；其他航運包含台驊投控、亞航、龍德造船、漢翔等也有買單敲進。