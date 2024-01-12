美通膨超預期升溫 Fed梅斯特：3月降息可能為時過早

克里夫蘭聯準會總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周四 (11 日) 表示，聯準會 (Fed) 在 3 月的貨幣政策會議上降息仍為時過早，強調新的通膨數據表明，決策者還有很多工作要做。

梅斯特周四受訪時表示，現在論 3 月降息還太早，需要看到更多通膨降溫的證據。她還指出，隨著決策者看到許多跡象顯示通膨正往 2% 的可持續道路上邁進，將會進行有關降息的討論，不過通膨預期會是一個重要因素。她在今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權。

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 周四公布數據顯示，截至去年 12 月，通膨率有所上升，反映住房成本上升和二手車價格意外上漲。去年 12 月消費者物價指數年增 3.4%，為 3 個月來最大漲幅，而不包括食品與能源的所謂核心 CPI 年增速放緩至 3.9%。

梅斯特表示，最新的 CPI 報告強化了自己的觀點，即貨幣政策能夠妥善評估即將公布的物價和就業數據。她說：「顯然我們不希望看到通膨進展停滯，但也不認為這份報告顯示的情況正在發生，只是表明決策者還有更多工作要做而已。」

展望未來，梅斯特認為美國經濟會軟著陸，即通膨降溫但經濟仍持續成長、失業率保持在低點，不過這種情況仍有風險。她說，今年 Fed 將更加留意替通膨降溫與經濟成長之間的平衡，而自己會把重點放在通膨持續降溫的道路上，同時注意保持健康的就業市場。

值得注意的是，梅斯特還說 Fed 將於今年開始討論何時放慢量化緊縮 (QT) 的步伐是合適的。先前有幾位決策者在去年 12 月的會上提出這個問題，其中達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 上周六概述 Fed 可以用來指導其決策的基準。

梅斯特說：「我們體系中仍有大量準備金，所以我們根本不需要馬上這麼做，我們還有時間。我確信今年將開始討論這個計畫該如何進行。」梅斯特是 Fed 決策者裡的鷹派代表，雖然她今年在 FOMC 握有投票權，但她將在今年 6 月卸任。

