〈美股早盤〉美通膨超預期反彈 主要指數漲跌互現

美股主要指數周四 (11 日) 漲跌互現，投資人評估最新通膨數據，報告顯示去年 12 月通膨增速超預期反彈，給市場對聯準會 (Fed) 最快在 3 月降息的希望潑了盆冷水。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 10 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美股開盤前，標普 500 指數期貨走勢波動、10 年期美債殖利率升破 4%，美元走勢也不穩定。交換市場顯示，最新通膨報告出爐後，對 Fed 在今年 3 月、5 月降息的可能性有所下滑。

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 周四公布數據顯示， 去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，高於經濟學家預期的 3.2%，低於前值的 3.1%；按月來看，去年 12 月 CPI 成長 0.3%，高於經濟學家預期的 0.2%，也高於前值的 0.1%。

扣除食品和能源成本的 去年 12 月核心 CPI 年增 3.9%，高於經濟學家預期的 3.8% 與但低於前值 4.0%；按月來看，去年 12 月核心 CPI 成長 0.3%，符合經濟學家預期也與前值持平。

截至台北時間周四（11 日）22 時許：

焦點個股：

花旗 (C-US) 早盤下跌 2.66%，至每股 51.61 美元

花旗將於本周五 (12 日) 公布 2023 會計年度第四季與全年財報，然而該行日前卻發出警告，表示受阿根廷披索大幅貶值、重組計畫耗資巨大的影響，去年第四季業績可能面臨虧損。花旗周四盤前股價一度下跌 1.30%。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 1.08%，至每股 143.81 美元

Alphabet 旗下 Google 正在裁減數位助理、硬件和工程團隊的數百名員工，以繼續削減成本。受影響的員工包括基於語音的 Google 助手和擴增實境 (AR) 硬件團隊的員工。該公司表示，該公司中央工程部門的員工也受到裁員的影響。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 1.71%，至每股 156.36 美元

由於亞馬遜拒絕向歐盟作出讓步，該公司以 14 億美元收購機器人制造商 iRobot 交易的展望遭到質疑。歐盟執委員會周四在其網站上公布，亞馬遜錯過在昨提交補救措施的最後期限。這意味著，這筆交易的不確定性進一步增強。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月 CPI 年增 3.4%，預期 3.2%，前值 3.1%

美國去年 12 月 CPI 月增 0.3%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國去年 12 月核心 CPI 年增 3.9%，預期 3.8%，前值 4.0%

美國去年 12 月核心 CPI 月增 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國上周初領失業金人數報 20.2 萬，預期 21 萬，前值 20.3 萬

美國上周續領失業金人數報 183.4 萬，預期 187.1 萬，前值 186.8 萬

華爾街分析：

摩根大通資產管理公司認為，隨著美國經濟放緩，Fed 最後可能會比目前發出更大幅度的降息訊號，從而推動短期美國公債價格上漲。摩根大通資產管理公司駐倫敦的全球利率主管表示：「市場對降息幅度的預期約為 150 個基點，這可能是一個合理情況。在糟糕的經濟結果中，它可能比這個要大得多。」

Evercore ISI 經濟學家表示，隨著利率高漲、貨幣供應緊張和經濟活動普遍放緩，美國經濟很快就會陷入衰退。 盡管華爾街許多人預估 Fed 在繼續對抗通膨的過程中可能會實現軟著陸的目標，但經濟萎縮可能會在今年年初開始。

這名經濟學家指出多個衰退的預警訊號，包括美國公債殖利率曲線倒掛；貨幣供應量萎縮；信貸狀況、消費者預期和新制造業訂單等主要經濟指標持續出現負面數據。