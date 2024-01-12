〈美股盤後〉CPI數據潑3月降息冷水 美股主指近乎持平

關鍵通膨數據潑了聯準會最快 3 月降息預期的冷水，美股主指週四 (11 日) 收盤變化不大。微軟盤中短暫超越蘋果成為全球最有價值的公司。小型股是最大的輸家。美債殖利率全線走低，油價成功守住漲幅。

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 公布美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，高於經濟學家預期的 3.2%，低於前值的 3.1%；按月來看，去年 12 月 CPI 成長 0.3%，高於經濟學家預期的 0.2%，也高於前值的 0.1%。

聯準會官員接連放鷹，克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週四指出，數據顯示聯準會對抗高通膨的任務尚未完成，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 如果考慮在 3 月降息可能會過早。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週三表態稱，現在要求聯準會降息仍為時過早。

全球經濟與美國一樣有望達到軟著陸，國際貨幣基金 (IMF) 發言人 Julie Kozack 表示，全球經濟今年預料保持強勁，但各國仍須努力讓經濟增長中期而言保持在 3% 水平。

幣圈迎來重大里程碑，美國證券交易委員會 (SEC) 批准比特幣現貨 ETF 的申請，這是一個備受期待的舉措，將使一般投資人能夠獲得這一備受爭議和波動性很高的加密貨幣的投資途徑，多檔比特幣現貨 ETF 週四首日交易總額已突破 46 億美元。

世人關注俄烏和以巴戰爭同時，未來兩岸關係走向也備受全球矚目。CNN 報導，台灣週六的總統大選結果不只將牽動美中關係，更足以影響世界局勢。

美股週四 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 15.29 點，或 0.04%，收 37,711.02 點。

那斯達克指數上漲 0.54 點，或 0%，收 14,970.18 點。

標普 500 指數下跌 3.21 點，或 0.07%，收 4,780.24 點。

費城半導體指數上漲 19.05 點，或 0.47%，收 4,067.89 點。

NYSE FANG + 指數上漲 23.20 點，或 0.26%，收 8,780.24 點。

標普 11 大板塊中以公用事業和房地產板塊領跌，僅資訊科技和能源等兩大板塊收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.32%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.14%；Meta (META-US) 跌 0.22%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.49%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.94%。

道瓊成分股漲跌不一。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.74%；Nike (NKE-US) 上漲 2.05%；旅行家 (TRV-US) 漲 0.92%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 3.02%；Walgreens (WBA-US) 下跌 2.63%。

費半成分股多收紅。美光 (MU-US) 上漲 1.23%；AMD (AMD-US) 跌 0.35%；博通 (AVGO-US) 上漲 1.80%；高通 (QCOM-US) 跌 0.20%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.87%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.43%；德儀 (TXN-US) 跌 0.99%。

台股 ADR 參見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.42%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.28%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 跌 0.32% 至每股 185.59 美元，市值達 2.89 兆美元。天風國際證券分析師郭明錤週四 (11 日) 發文補充，蘋果預計在 Vision Pro 開賣前準備約 6-8 萬台，因數量不多，因此他預測在開賣後將很快銷售一空。

微軟週四盤中市值短暫超過蘋果，自 2021 年以來首度登上全球市值最高公司的寶座，不過隨後蘋果急起直追，微軟週四收紅 0.49% 至每股 384.63 美元，市值達 2.86 兆美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.87% 至每股 227.22 美元。特斯拉洩露的內部文件，特斯拉已知會美國工廠僱員稱，公司將調高員工薪酬，但未提及薪資提高幅度。美國三大車廠較早時與工會達成為期 4 年半的勞資新協議，美國大部分車廠同步向僱員加薪，幅度與三大車廠一致。

輝達 (NVDA-US) 收紅 0.87% 至每股 548.22 美元。金融時報報導，拜登政府阻擋美國出口高性能處理器後，中企使用從標準個人電腦 (PC) 遊戲產品拆解下來的輝達晶片，改造來研發人工智慧 (AI) 工具，但高精度計算能力有限。

經濟數據

美國去年 12 月 CPI 年增 3.4%，預期 3.2%，前值 3.1%

美國去年 12 月 CPI 月增 0.3%，預期 0.2%，前值 0.1%

美國去年 12 月核心 CPI 年增 3.9%，預期 3.8%，前值 4.0%

美國去年 12 月核心 CPI 月增 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國上周初領失業金人數報 20.2 萬，預期 21 萬，前值 20.3 萬

美國上周續領失業金人數報 183.4 萬，預期 187.1 萬，前值 186.8 萬

華爾街分析

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 表示：「最後一哩路需要更多時間才能達到最終目標。CPI 報告表明，聯準會首次降息可能會晚於市場預期。」

Marketfield Asset Management 執行長 Michael Shaoul 認為：「最新的通膨數據除了仍然表明 CPI 將持續高於 3% 的水平之外，並沒有什麼真正令人不安的地方。」

TradeStation 市場策略全球主管 David Russell 指出：：「通膨數據令市場多頭失望，但可能不會產生最大的影響，因為注意力很快就會轉向財報季。股市或經濟中很少有事情是直線發展的，這對股市來說不是好消息，但也可能不是致命的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主